13 év után szabadult ifjabb H. Dezső, az olaszliszkai lincselés egyik elkövetője

Hajnalban, 13 év fegyházbüntetés után elhagyta a börtönt az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottja, H. Dezső – írja a Blikk. A férfi, aki egy szatyorral a kezében jött ki a Szegedi Fegyház és Börtönből, az újságírók kérdéseire nem válaszolt, és a kabátját végig a fejére húzta.

2006. október 15-én Szögi Lajos, 44 éves földrajztanár Olaszliszkán áthaladva sodort el egy helyi kislányt, és ugyan a 11 éves gyerek elesett, de apróbb horzsolásokon kívül semmi baja sem lett. A tanár kiszállt, hogy megnézze, minden rendben van-e, és amikor ment volna tovább, kirángatták az autóból, és a két kisebbik lánya szeme láttára csoportosan agyonverték. A nagyobbik lány a húgát ölelte, hogy az minél kevesebbet lásson, majd próbált segítséget kérni, de ifjabb H. Dezső azt üvöltötte neki, hogy ha nem tetszik, megerőszakolják és megverik őket. A két lány kérte, hogy hívjanak mentőt, de erre nem voltak hajlandók, így végül elfutottak Vámosszabadi felé, egy arra járó autós segített nekik, de Szögi életét már nem tudták megmenteni.

Az áldozat emlékhelye az olaszliszkai emberölés ügyében tartott helyszíni tárgyaláson 2009. október 27-én. A különleges rendőri és biztonsági intézkedések mellett tartott, több mint 2 órás tárgyalás során a másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla tanácsa szemrevételezte a helyszínt. Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Az ügyészség 8 embert, köztük az elsodort lány anyját és két fiatalkorú férfit vádolt az emberöléssel. Az ügy elsőrendű vádlottja, a frissen szabadult ifjabb H. Dezső a bíróság előtt azt vallotta, hogy ő csak megütötte Szögi Lajost, és a gyerekeket nem fenyegette meg. A gyerek anyja és Sz. András jogerősen 15 év fegyházbüntetést kapott, ifjabb H. Dezsőt pedig 17 évre ítélték, de mivel példásan viselkedett a börtönben, most – 4 évvel hamarabb – feltételesen szabadlábra helyezték. A 32 éves férfi a börtönben 53 jutalmat kapott, nem fenyítették, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is volt, idén júniusban pedig le is érettségizett. (Index)