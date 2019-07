11 milliárd forintot szán a kormány az Európa-bajnokság budapesti meccseihez szükséges fejlesztésekre

A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg Orbán Viktor aláírásával, hogy a magyar állam összesen 11,14 milliárd forintot szán a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság magyarországi megrendezéséhez szükséges fejlesztésekre. Mindezt a Nemzeti Olimpiai Központ városfejlesztési célú rekonstrukciója keretében.

Jövőre ugyanis az Eb-t nem egyetlen országban, hanem 13 európai városban rendezik majd, Budapesten három csoportmeccs és egy nyolcaddöntő lesz. Ehhez épít most az állam a 'rendezvényhelyszín tágabb környezetében multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú parkot', illetve ideiglenes létesítményeket, valamint eszközöket és kapcsolódó szolgálatásokat is. A 2020-as költségvetésben erre 2,4 milliárd forint volt elkülönítve, Orbán Viktor ehhez csapott most még hozzá 8,7 milliárd forintot.

Ez az összeg, ha jól értjük, nem érinti a több mint 140 milliárd (!) forintból épülő új Puskás-stadiont, ahol a meccsek lesznek majd elvileg, hanem afölötti beruházást jelent.