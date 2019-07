Könnygáz, gumilövedékek, ismét tízezrek Hong Kong utcáin

Újra nagyszabású tüntetés zajlik Hong Kongban: a Civil Human Rights Front jogvédő szervezet állítása szerint felhívásuk nyomán vasárnap több mint 400 ezer ember vonult az utcára, hogy tiltakozzanak a kiadatási törvény módosítása miatt.

Hong Kongban június eleje óta zajlanak demonstrációk: június 9-én és 16-én is több mint 1 millió ember hallatta a hangját, miután Carrie Lam hongkongi kormányzó egy olyan módosítást nyújtott volna be a jogszabályhoz, amely alapján Kínának és Tavjannak is kiadhatnának gyanúsítottakat. A civilek attól tartanak, hogy Kína visszaélne a jogszabály módosításával, és tömegesen kérvényezne kiadatásokat korábbi ügyekben is. (Hong Kong városállam ugyan Kínához tartozik, de önálló közigazgatással rendelkezik.)

Az események az elmúlt hetekben eszkalálódtak, több összecsapásra sor került a tüntetők és a rendfenntartó erők között, és egy alkalommal a tömeg egy része behatolt a törvényhozás épületébe is, gumilövedékek és könnygáz bevetése is történt. Hiába közölte a kormányzó, hogy egyelőre felfüggeszti a jogszabály vitáját, (sőt „halottnak” nevezte a törvényt) a tüntetők most már Lam távozását, és a rendőri intézkedések illetve túlkapások kivizsgálását követelik. Peking erről hallani sem akar.

A tüntetők kemény magja vasárnap több útszakaszon blokádokat állított fel. Voltak, akik a kínai képviselet épületéhez vonultak, összefirkálták, és megdobálták az épületet. Ismét sor került összecsapásokra a demonstrálók és a hatóságok között, könnygázpalackok is előkerültek.

A rendőrség szerint csak 130-140 ezren voltak az utcán, a szervezők 430 ezres számot emlegetnek. (Al Jazeera / MTI)