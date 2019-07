Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorsolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést

A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti: idén nemcsak a futball, de a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, sőt a letelepedési kötvények körüli üzletelést is hozzáadták, írja a Financial Times.

Brüsszel szerint a profi futball, a letelepedési kötvények és még sok más - összesen 47 - tevékenység „kitettsége a bűnözőknek” nagy, komoly pénzek forognak ezekben az iparágakban ellenőrizetlenül, ezért különleges figyelmet érdemelnek az EU korrupció elleni harcában.

A profi futballról azt állapította meg az Európai Bizottság, hogy a nagy és komplex szervezetek átláthatatlan működése könnyedén elfedik a kétes illetőségű pénzek mozgását.

Ilyen például, amikor feltűnően sokat keresnek játékosok vagy bírók, de vélhetően nem csak ők kapnak a fizetésükből. Belgiumban komoly botrány is lett, amikor fény derült erre a gyakorlatra, de gyaníthatóan nemcsak a belgák szenvednek ettől a jelenségtől.

Az EU azután kezdett el szigorúbban fellépni az európai pénzmosás legújabb formái ellen, hogy kiderült, egy észt illetve egy dán bank is érintettje volt Európa történetének egyik legnagyobb pénzmosási ügyében, amikor is európai pénzintézeteken keresztül kétszázmilliárd eurót folyattak át orosz forrásokból.

A Financial Times azt írja, hiába az EU rendelkezik a világ legszigorúbb szabályozásával, a szigor gyakorlatba ültetése meglehetőse gyenge lábakon áll különösen a tagállamok közötti információcsere gyenge.

A Bizottság szerdán, a bejelentéssel egyidőben hozta nyilvánossára erről szóló jelentését, amelyet Valdis Dombrovskis az euróért felelős biztoshelyettes és Vera Jourova, az EU igazságügyi biztosa mutatott be.