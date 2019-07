A Boeing a 737 Max gyártásának felfüggesztésével fenyegetőzik

Története legnagyobb negyedéves veszteségét jelentette a Boeing. Hárommilliárd dollárt buktak három hónap alatt, javarészt azért, mert a világ légügyi hatóságai visszavonták legsikeresebb géptípusuk, a 737 Max repülési engedélyét. A hatóságoknak jó okuk volt erre: fél éven belül két Max is lezuhant, és a jelek szerint a géptípus hibája okozta mindkét tragédiát. A Boeing borzasztóan rosszul kezelte a helyzetet, eleinte próbálta letagadni a problémát, majd csak a második katasztrófa után derült ki, hogy lényegében eltitkolták a gép jelentős átalakítását, hogy ne kelljen újraengedélyezni a géptípust. A gazdasági okokból végzett átalakításokról a leginkább érintetteket, a légitársaságokat és a géppel repülő pilótákat se tájékoztatták, és azok jelentőségével minden jel szerint még a cégen belül se voltak tisztában.

A repülési tilalom nyilván árt a biznisznek, mert a 737 Maxok javát még nem szállították le a légitársaságoknak. A Boeing ezért már korábban csökkentette a gyártott példányok számát, mert egyelőre nem tudja leszállítani a már elkészült gépeket sem.

Most pedig azzal fenyegetőzik, hogy fel is függeszti a lezuhanásra hajlamos gépek gyártását. Ez persze a légiutasokat aligha zavarja, az amerikai nemzetgazdaságnak viszont jelentős veszteségeket okozhat. (Via BBC)