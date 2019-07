Bayer: Hogy eresztenék rá a norvég klímastratégia-professzor anyjára a bikát!

Rocksztároknak kijáró ováció fogadta a fideszes publicisták kerekasztalát Tusványoson, de a legnagyobb tapsot természetesen a visszafogott, mértékadó, konzervatív kurvaanyázás ikonja, Bayer Zsolt kapta. A beszélgetés címe Kell és lehet publicisták kerekasztala volt, a résztvevők arra keresték a választ, mit kell és mit lehet tenniük 2019-ben itt, a Kárpát-medencében a magyarság és Európa érdekében.

A korábban az Echo TV-nél dolgozó Pesty László filmrendező adta meg a beszélgetés alaphangját azzal, hogy elmondta, a migráció nagyon veszélyes, a brüsszeli nyomás hatalmas, és Párizsban már 1986-ban is voltak olyan utcák, ahol csak fekete ruhás muszlim férfiak járkáltak tőrrel az oldalukon. Az egyetlen, amit ebben a világban tenni lehet, az az ellenállás, ami nem kis feladat, a muszlimok ugyanis „100-szor olyan gyorsan szaporodnak”, mint az őslakos fehérek.

Borbély Zsolt publicista azzal kontrázott, hogy manapság már a gyerekeket is elvehetik Európában a migrációt ellenző szülőktől, sőt szerinte akkor is vihetik a gyerekeket, ha a szülők nem szeretik eléggé a homoszexuálisokat.

Bayer Zsolt az első felszólalása elején is külön tapsot kapott, erre mosolyogva meg is jegyezte:

„Pedig még nem is mondtam semmit.”



A publicista Babits-idézettel kezdett, azt mondta, Babitsról szerinte feltűnően kevés szó esik, pedig - bár Ady mindenkit árnyékba borít a Nyugat első generációjából - Babits nagyságrendekkel jobb költő volt Adynál.

„Én katolikus vagyok, azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló, katolikus igazságban! (...) Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani”



– írta Babits, és Bayer szerint ezek a szavak ma is iránymutatást adnak, csak a katolikust ki kell cserélni keresztényre.

„A közeljövőben egy dolog fogja eldönteni Európa sorsát, hogy sikerre visszük a nemzeti reneszánsz ügyét, vagy el fogunk bukni. Ebben Közép-Európa fényévekkel jobban áll, mint a Nyugat, és hosszú évszázadok után most jön el, hogy jobb helyzetben vagyunk. Mérhetetlen ostobaság lenne elherdálni ezt az előnyt” – zárta első felszólalását, és jött is újra a taps.

Fotó: Ács Dániel

Mikor másodszorra kapott szót, már a klímaváltozásról kezdett beszélni, egészen pontosan egy Jorgen Randers nevű norvég klímastratégia-professzorról, aki néhány napja adott interjút a hvg.hu-nak, és szorgalmazta, hogy a fejlett világ államai az egygyerekes családmodellre térjenek át, mivel ezekben az országokban a legnagyobb az egy főre jutó fogyasztás.

„Ez a klímastratégia-professzor kifejtette megrendülését afölött, hogy a magyar kormány a magyar népesség szaporulatának irányába tesz lépéseket. Szerinte ez rettenetes, és ilyet csak Ceausescu Romániájáról és a mai Magyarországról olvasott. (...) Ideje lenne akkor, hogy Jorgen elvtárs Norvégiából – hogy eresztenék rá édesanyjára a bikát – is távozzon az élők sorából, és így csökkentse az ökológiai lábnyomát.”

Bayer reméli, hogy 10-20-30 év alatt leáldozik ezeknek „a küldetéstudatos, idióta elmebetegeknek, és a keresztény európai fehér ember újra hajlandó lesz szaporodni”. Szerinte ugyanis a világban azzal állna helyre az egyensúly, ha a fejlett országokban a fehér bőrű, keresztény emberek akár 4-5 gyerekes családokban élnének, és Afrikában térnének át az egygyerekes családmodellre.

„Itt, ahol minden adott ahhoz, hogy sok gyereket neveljenek fel, nem méltóztatnak szaporodni az emberek, de ott, ahol semmi nem adott, ott meg 8-10-et is szülnek. Ez elmebaj.”

Bayer azt mondta, hogy a jövő záloga az európai értékekhez való visszatérés is, de a 20-30 évvel ezelőtti európai értékekhez kell visszatalálni, nem azokhoz, amiket most annak neveznek. Szerinte az igazi európai értékek közé tartozik a nemzet, a hazaszeretet, a férfiasság a szólásszabadság, a demokrácia és az, hogy két nem van. Ehhez képest úgy látja, hogy most azok az európai értékek, hogy mindenkinek mindent szabad, hogy nincs férfi és nő, és hogy annál jobb, minél távolabb kerül az ember a gyökereitől és minél inkább nem tartozik sehová.

„Párizsban két éve egy muszlim bemászott a szomszédjához, egy idős francia nőhöz, agyonverte, kidobta az ablakon, most pedig felmentették, mert sok marihuánát szívott, és nem volt beszámítható. Ezek az európai értékek? Akkor én ezeket az európai értékeket leszarom! Én maradok ebben a kutyaszaros Ázsiában, és ragaszkodom a 20-30 éve még európai értékeknek számító értékhez.

Ki kell tudni mondani, hogy köszi szépen, nem kérünk belőletek, nem kérünk az értékeitekből, nem érdekelnek a felvonuló ratyik!

Isten, haza, család, ezek a tökös európai értékek.”

Bayer a beszélgetés végén engem is kiszúrt, azt mondta, reméli, hogy 10 év múlva tényleg visszatérnek a régi európai értékek, és a 444 újságírója pedig „még a jelenleginél is sokkal szarabbul fogja érezni magát”.