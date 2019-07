Több mint 3 millió dollárt nyert Fortnite-on a győztes páros minden idők legnagyobb díjazású esport-versenyén

Szombaton este New Yorkban rendezték meg az első Fortnite-világbajnokságot, ami a 30 millió dolláros díjalapjával egyben az eddig megrendezett legmagasabb díjazású esport-verseny volt. A viadalra eredetileg több, mint 40 millió játékos nevezett be a Fortnite durván 250 millió felhasználója közül, a döntőbe közülük száznál valamivel többen kerültek be. A Fortnite-nak alapvetően három játékmódja van, az egyéni, a páros és a négyes csapatokban hentelős. A vébét párosban rendezték meg.

A Fortnite úgynevezett battle royale típusú játék, amikben a cél az, hogy egy szigeten, ahová ledobtak minket, és ahol ráadásul fokozatosan egyre csökken az általunk bejárható terület, mindenki mást kinyírjunk.

Az első világbajnok a norvég Emil Bergquist Pedersen, vagyis Nyhrox és az osztrák David W. (Aqua) párosa lett, akik összesen 3 millió dollárt vihettek haza. A második helyen a 15 éves brit Jaden Ashman és 21 éves holland csapattársa, a 21 éves Dave Jong végeztek.

A vébédöntő eredménye hat menet alapján alakult ki.

Ashman Guardiannek nyilatkozó anyja beismerte, hogy korábban nagyon durva veszekedéseik voltak az iskolás fia játékmániája miatt, de mostanra beletörődött, hogy Jaden profi esportoló lesz. A vita nem meglepő annak a fényében, hogy Ashman saját bevallása szerint a Fortnite két évvel ezelőtti megjelenésekor azonnal játszani kezdett vele és azóta napi 8 órát gyakorol.

A vébé egyéni számát vasárnap tartják.