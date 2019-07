Vajna Tímea: Februárban akartuk beültetni a gyereket

Valahol a szegényember Oprah Winfrey show-ja, az Ómolnár Miklós-féle Hello! magazin képi- és lelkivilága, és a tíz évvel ezelőtti Fókusz nyomorriportjai közötti hangulatot varázsolt Gönczi Gábor és a férje halála óta először nyilatkozó Vajna Tímea a TV2 Tények Plusz című műsora ma esti adásába. Ahogy azt mi is beharangoztuk, exkluzív, őszinte és megható interjút adott a csatornának a filmügyi biztos özvegye, ahogy Gönczi mondta, szinte napra pontosan fél évvel Andy Vajna halála után. A nagyon személyes, intim vallomásra Gattyán György budapesti villájában került sor, amelyet – nem titok, hangzott el – évek óta béreltek Vajnáék.

A könnyek között nyilatkozó Vajna Tímea a kendőzetlenül őszinte interjúban elárulta: bár nagyon sokan hitték azt, hogy kapcsolatuk kirakatházasság volt, kettejüket tiszta érzelmek kötötték össze. Lassan közeledtek egymáshoz, először meg is volt szeppenve a nagy amerikai producertől, de végül lánykérésbe torkollt a dolog. Vajna Tímea szerint nagymamái „szerelmesek voltak” Andybe, mire Gönczi meg is kérdezte, mondták-e neki, hogy „Timi, meg kell fogni ezt a fiút!”.

Vajna emlékének felidézése közben együtt járták be a villát, megnézték a nappalit, ahol Andy mindig törökülésben ült a kanapén, a zongora hűlt helyét (az özvegy szűkös anyagi helyzete miatt kényszerült eladni a hangszert), az óriási konyhából nyíló kiskonyhát, ahol Andy jobb szeretett rezsón, két négyzetméteren főzni vendégeinek, és persze a medencét is, ami most olyan elhagyatott és csendes.







A nappaliban előkerült esküvői albumuk is, amelyet Tímea képtelen kinyitni Andy halála óta, de Gönczi megtette helyette, és a fekete nyitóoldalara rácsodálkozva ájult el, hogy hű, de gyönyörű!

A villa egy másik helyiségében Tímea megmutatta Chanel nevű, betegeskedő macskája tálalóját is: itt ötféle macskatápja várja a vesebetegséggel küzdő állatot, aki a másik macskával együtt tartja a lelket benne Andy halála óta.

Tímea arra gondolni sem mer, mi lesz vele, ha Chanel is elmegy.

A gardróbba érve ismét elérzékenyült az özvegy: mostanában leginkább feketét hord, már ha egyáltalán kimegy az utcára, de Andy cuccaival nem nagyon tudja, mi legyen. Egyrészt az öltönyein még mindig ott az illata, másrészt mindegyikbe bele van hímezve a monogramja, így ki tudja, melyik alapítvány fogadja be őket.

A műsorból kiderült továbbá, hogy a házaspár gyermekvállalási szándéka sem volt kamu, „februárban akartuk beültetni a gyereket”. És mivel ez egy kendőzetlenül őszinte interjú, Gönczi rákérdezett arra is, volt-e köztük nő-férfi kapcsolat, amire Tímea egyértelmű igennel felelt.

A második rész holnap jön, ebből kiderül majd, pontosan milyen anyagi nehézségek tornyosulnak az özvegy feje felett.