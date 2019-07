Gönczi Gábor szerint Andy Vajna élete még izgalmasabb lett, mióta meghalt

Már fél éve, hogy váratlanul elhunyt Andy Vajna, de özvegye, Vajna Tímea egészen ezidáig nem beszélt az azóta eltelt időszakról. Aki arra volt kíváncsi, hogyan alakult ezután az élete, csakis Instagramjáról tájékozódhatott. A várakozásnak vége, Vajna Tímea a TV2 - tehát a csatorna, ami jó sokáig Vajna tulajdonában volt - újságírójának, Gönczi Gábornak megszólalt, sőt, otthonába is beengedte a stábot. Az exkluzív, őszinte, megható beszélgetést a nézők két részben láthatják, az elsőt ma este a csatorna hírműsorában, a Tényekben. A riportból egy rövid részletet már közzétettek, de a Mokka ma reggeli műsorában még több kulisszatitokra derült fény.





Az exkluzív, őszinte, megható interjúról a TV2 reggeli műsorának riportere (az, aki nyugdíjas ismertemberekkel szokott piacra járni, meg drukkolni nekik a lekvárkészítéshez) kérdezte élő bejelentkezésben az egykori fókuszos Gönczi Gábort. A nyolcperces beszélgetés elején a riporter felteszi a kérdést, ami nyilván minden nézőben felmerült:

Hogy jött össze az interjú?

Gönczi válaszul elmagyarázza, hogyan működik egy igazi újságíró, majd rátér arra, miért is volt számára olyan fontos ez a beszélgetés. Szerinte

„Andy Vajna élete maga a csoda és a misztikum, rengeteg titok övezi, és nagyon sok mindent nem tudunk... sokat tudunk róla, sokat nem tudunk róla. Amióta meghalt - én azt gondolom, ez még izgalmasabb lett, hiszen van mögötte egy dráma, van mögötte egy örökség, aminek minden egyes eleme egy óriási titok. Ráadásul Timi ugye nem szólalt meg férje halála óta”.

Az interjúból egy rövid részletet is mutatnak a riportban, melyben a feketébe öltözött özvegy vezeti körbe a villában a stábot.

„Úgy éreztem, megmutatom nektek, ami maradt - a házból is” - érzékenyül el Vajna Tímea a bejátszásban. A nappaliban megmutatja az ülőgarnitúrát, és intim részleteket árul el Vajna ülési szokásairól.



„Azt tudni kell, hogy az Andy mindig itt ült, és mindig megvan az a kép előttem, hogy mindig törökülésben ült…”

„De felült a kanapéra?” - vág közbe a riporter.

Vajna Tímea nem teketóriázik, bár bemutatni nem tudja, de egyértelműen megerősíti, hogy igen, Andy gyakran felült a kanapéra, és szinte kivétel nélkül lótuszülésben ült.

A nappali egy másik, üres sarkára mutatva újabb exkluzív részleteket tud meg a néző a pár közös életéről.

„Itt volt a zongora, ahol a képek voltak, meg a…”

„Mármint milyen képek? Fénykép, vagy…?” - vág közbe ismét Gönczi Gábor.

„Fényképek róla, a fiáról, akkor az esküvőnkről, a barátokról.

Csak anyagilag most elég rossz helyzetben állok, és el kellett adni ezt a nagyon szép zongorát” - érzékenyül el újra az özvegy.

A bejátszás után Gönczi még elárulta, a villába lépve az jutott az eszébe, amikor az ember a Titanicot nézi, azaz hogy a háznak volt egy fénykora fényűző vacsorákkal, most meg hiányzik a zongora a sarokból, csak csend van és dobozok. Az interjúban az ígéret szerint fény derül arra is, igaz-e a vád, amivel gyakran illették Vajna Tímeát, és tényleg csak a pénzért volt-e férjével, illetve - jelentsen ez bármit is - milyen volt a férfi-nő kapcsolat köztük, volt-e egyáltalán házaséletük.

A beszélgetés legmeghökkentőbb része mégsem az, amikor Gönczi bejelenti, hogy az özvegy minden erejét összeszedve beengedte a stábot férje egykori hálószobájába is, és percről percre elmesélte, mi történt azon a drámai éjszakán. Ami csak azért furcsa, mert eddigi tudomásunk szerint Vajna Tímea éppen külföldön volt férje halála napján, de nem kizárt, hogy az interjú ma esti, első részében ezt az ellentmondást is sikerül feloldani.