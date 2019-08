Megvan az első csapat, amelyik szakított a 2rule-lal

Lejátszotta első bajnokiját a hétvégén a valaha szebb napokat látott pécsi focicsapat. A PMFC 4-0-ra nyert a Szekszári UFC ellen. NB III-as meccsekről ritkán számolunk be, de ez most mégis különleges. Merthogy:

A baloldali kép júniusban készült, a Pécs utolsó bajnokiján, ahol még 2rule-ban játszottak. A jobboldali most, a Pécs első bajnokiján, már Nike-ban. Fotó: Kurdi József/pmfc.hu

A Pécs - bár pénzük alig volt - egyike voltak azoknak a csapatoknak, akik azonnal rendeltek a piacon tavaly nyáron megjelent új magyar sportszermárkából, Mészáros Lőrinc 2rule-jából. És most ők az elsők, akik egy év után szakítottak a márkával, a hétvégi bajnokin már Nike-ban léptek pályára.

Megkerestük a pécsieket, hogy miért váltottak. A válasz általános, mégis sokat sejtető:

„Az aktuális mez- és felszerelésválasztásról a sportkör vezetői mindig a sportszakmai (használhatóság, tartósság, kényelem stb), illetve a gazdasági (ár, fizetési és szállítási feltételek) érvek mérlegre állítása után döntenek, most is pusztán ez történt.”

Vagyis a minőség és az ár döntött most is, nem a 2rule javára. (A pécsi focicsapatot egyébként az önkormányzati tulajdonú PSN Zrt. működteti.) Pécsen korábban az utánpótlást is 2rule-ba akarták öltözteni, de miután nem kapták meg a mezeket, inkább olasz Macront vettek. Ez annyira nem meglepő, a 2rule-os NBI-es csapatok kétharmada is más mezben edzett még januárban, fél évvel a szerződéskötés után is csak a bajnokira jutott Mészáros sportszermárkájából Szombathelyen és Diósgyőrben.

A 2rule közben folytatja hazai terjeszkedését, leginkább a valahogy Felcsúthoz kötődő klubok körében népszerű a márka. Legyen az magyarországi vagy határon túli csapat.