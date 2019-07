Kiesett egy 2rule-os csapat az NBI-ből, de szerencsére lett helyette másik

Egy nagy barátság újabb mérföldköve: az NBI-be feljutó Zalaegerszeg 2rule-mezben harcol majd a magyar elitligában. A nagyszerű hírt a 2rule jelentette be Facebookon.

Amit a Zalaegerszegről tudni érdemes: a tulajdonos, Végh Gábor akár Felcsút díszpolgára is lehetne. A cégének, a stadionépítéseken nagyot szakító Pharos '95-nek van felcsúti fióktelepe, nem is akárhol, Mészáros Lőrinc cégével azonos címen. Végh adományozta a felcsúti akadémiának a Puskás-szobrot, és az Átlátszó cikke alapján szinte biztosan állítható, hogy használta már a legendás NER-magánrepülőt is, Mészáros Lőrinc egyik lányának, Beatrixnek a társaságában.

A Zalaegerszeg csapata hosszú szünet után lett ismét NBI-es. Mészáros Lőrinc ott is volt, és pezsgővel koccintott a feljutásra. A feljutást még Pumában harcolták ki, de most úgy érezték, eljött az idő a váltásra. A legjobbkor, az NBI-es 2rule-kvóta ugyanis kritikus szintre zuhant. Tavaly a 12 első osztályú csapatból három játszott Mészáros mezében, de a Haladás kiesett (a Diósgyőrnél is rezgett a léc). Pénz mezvásárlásra bőven van, több, mint korábban bármikor.

Tavaly problémát jelentett, hogy a 2rule-s csapatoknál a szurkolók sokáig nem tudták megvenni a mezeket (a játékosok is a régi mezeket használták edzésen). A ZTE-nél majd kiderül, hogy ez hogyan alakul, egyelőre a webshop nem elérhető. Azt írják, hogy „a webshop előreláthatólag július közepéig zárva tart. A nyitás után az eddigieknél is színvonalasabb módon, új termékekkel várjuk majd ki Önöket”. Július 30-án talán még simán lehet mondani, hogy július közepe van.

Nemcsak az NBI-ben használnak 2rule-t, a kiesett Haladás mellett az NB2-ben a Csákvár (a Puskás Akadémia fiókcsapata), a Tiszakécske (aminek a legnagyobb támogatója és névadója a Duna Aszfalt, Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak a cége) és a Budafoki MTE (tiszteletbeli elnök Jakab János, a Puskás Akadémia felügyelőbizottsági elnöke) felnőtt együttese is Mészáros sportmárkáját használja.

De van már határon túli terjeszkedés is. A Csíkszereda, miután 5 milliárd forintot kapott a magyar államtól, szintén 2rule-ra váltott. A Zalaegerszeg tulajdonosa, Végh Gábor a szlovén Lendvába is beszállt, ott egyelőre maradtak a Pumánál, ahogy Mészáros Lőrinc eszéki klubja sem váltott 2rule-ra valamiért.

Nemcsak a fociban terjeszkednek, a budapesti vívó világbajnokságon is Mészáros márkája öltöztette a magyar csapatot a szövetség döntésének köszönhetően, aminek a vezetője Csapma Zsolt kormánypárti politikus.

Sőt, már válogatott mezt is gyártott a 2rule:

A 2rule-ra bőven ráférnek a megrendelések, mert a cég tavaly jelentős veszteséget termelt.