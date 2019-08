A Fidesznek sem annyira könnyű jelölteket találni a választásokra

Meglepő, de komoly káderhiány látszik az önkormányzati választásokra készülő Fidesznél.

Kósa Lajos, a Fidesz kampányfelelőse nemrég tartott egy sajtótájékoztatót, amiben felsorolt pár számot. Ezek szerint a Fidesz-KDNP 783 helyen indít saját jelöltet. De van 370 hely, ahol nem saját jelöltjük lesz, csak beállnak valaki mögé. Még a tízezer fősnél nagyobb településekből is van egy tucat, ahol nem találtak alkalmas Fidesz-KDNP jelöltet, vagy jobbnak látták, ha nem a kormánypártok logójával indul egy jelölt. (Ez a szám még tovább emelkedhet, 11 helyen még tartanak az egyeztetések.)

A 23 megyei jogú város közül négyben van jelenleg olyan polgármester, aki fideszes politikust győzött le. Közülük egyet, Békéscsaba független polgármesterét maga mellé állította a Fidesz. A városban öt éve Szarvas Péter függetlenként, de jobbikos támogatással előzte meg a fideszes Hanó Miklóst. Annak ellenére, hogy a vereség után Hanó helyben aktív maradt, ő a Fidesz békéscsabai elnöke, a város alpolgármestere, a Fidesz inkább nem próbálkozik az indításával újra. Hanem a 2014-es győztes, a Hajrá Békéscsaba Egyesület nevében induló Szarvas Péter mögé állnak be. Ezzel sikerült összezavarni a helyi ellenzéket is. A pártok az új helyzetben nem találtak egy közös jelöltet, így aztán két ellenzéki is lesz a szavazólapon, tovább javítva Szarvas Péter esélyeit.

A Fidesz Szegeden számos sikertelen próbálkozás után egy „független” jelöltet támogat a szocialista polgármester, Botka László ellen. Nemesi Pál építési vállalkozó a bemutatkozásán elmondta, hogy Orbán Viktorral utoljára februárban, Kubatov Gáborral március végén illetve április elején, Bartók Csabával, a szegedi Fidesz elnökével meg éppen az indulását megelőző napon egyeztetett utoljára.

Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Pétertől akarja visszavenni a város irányítását a Fidesz, de itt is egy "független" jelölt mögé állva. A párt helyi szervezete előbb tett egy kört Lázár János körül, de a volt miniszert nem vállalta a felkérést, mert túlságosan megosztónak tartja a saját személyiségét. A Fidesz kampányfelelőse, Kósa Lajos egyébként utólag úgy látja a tavaly elbukott hódmezővásárhelyi választást, hogy az „olyan választás volt, ahol nem Hódmezővásárhelyről volt szó, hanem arról, hogy Lázár mellett vagy ellen szavaznak. Egy ilyen szavazás alapján lett Márki-Zay a választás”. Itt Grezsa István, a „Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa”, papíron független jelölt mögé állt be a Fidesz.

Salgótarjánban tiszta a helyzet, ott Szabó Csaba fideszes önkormányzati képviselőt indítja a Fidesz. Meglepő lenne a győzelme, mert itt nemcsak 2014-ben, hanem Dóra Ottó halála miatt a 2016-os időközi választáson is szocialista politikus nyert.

A budapesti kerületek közül kettő is van, ahol a Fidesz független jelöltek mögé áll be. Igazán nagyot Pesterzsébeten húztak. A kerületet 21 éve irányító, ebből 17 évet az MSZP-ben politizáló, csak az utolsó 4 évben független Szabados Ákost támogatják. Az ellenzék meglepődött, hogy a Fidesz lenyúlta Szabadost, mert őt támogatták volna. Így aztán indítanak egy közös jelöltet a Fidesz friss igazolásával szemben Balog Róbert személyében.

Soroksár éléről 25 év után távozik Geiger Ferenc. Ő Bese Ferencet javasolta utódjának, ez pont klappolt a Fidesz terveivel is, így mögé álltak be. Az ellenzék a jobbikos jelölésű Bereczki Miklóst támogatja.

Semmiféle hivatalos bejelentés nem volt róla, de a Magyar Nemzet egyik július végi cikkéből az derült ki, hogy Nagykanizsán nem indul újra a polgármesteri posztért Dénes Sándor. Miután a távozásáról sem volt még kommunikáció, így azt sem tudni, ki indul helyette. A városban van közös ellenzéki jelölt Hári Tibor személyében. Az EP-választáson a Fidesz Nagykanizsán 48,95 százalékot kapott. Öt éve Dénes Sándor 50,12 százalékkal nyert.

Akiket nem indít újra a Fidesz

A megyei jogú városok fideszes vezetői közül többen nem indulnak újra. A legnagyobb bukás a helyi többséget Szombathelyen elveszítő Puskás Tivadaré. Helyette Balázsy Péter, a megyei közgyűlés főjegyzője indul a Fidesz színeiben, de akad majd kihívója nemcsak ellenzéki oldalról. A Fideszre megsértődött Koczka Tibor alpolgármester is jelezte, hogy indul. Az ellenzék Nemény Andrást támogatja. Nem bízott Páva Zsolt pécsi győzelmi esélyeiben sem a Fidesz, ezért Vári Attila egykori vízilabdázó lesz a kormánypártok jelöltje. Ez az ellenzék számára nyerhető város, Péterffy Attila a jelölt, de az LMP azért indít saját embert.

Fodor Tamás nem folytatja Sopronban (erős fideszes bástya, Farkas Cip­rián a párt jelöltje). Betegség miatt visszalépett Kriza Ákos Miskolcon (Alakszai Zoltánt, a város jegyzőjét indítja a Fidesz, ellenfele az ellenzék által támogatott Veres Pál iskolaigazgató lesz, nem rossz esélyekkel). Betegség miatt nem vállalja az újrajelöltést a XVII. kerületet vezető Riz Levente sem, Horváth Tamás alpolgármester lesz a Fidesz jelöltje, ellenzéki kihívója a DK-s Gy. Németh Erzsébet.

Nem megyei jogú város, de alapos kavarás van Szigetváron. A polgármesterjelölt az a Simon János lesz, aki öt éve az egyik legmeglepőbb fordulattal KDNP-s alpolgármesterként szakított a helyi Fidesszel, és a Jobbikkal összeállva a Fidesszel szemben indult el a választáson. A megosztott kormányoldal simán el is bukta Szigetvárt. Simon számára úgy tűnik, hogy volt visszatérés, most már egységes kormánypárti jelölt lesz.

Az egyik legkomolyabb belső harc a kormánypártok helyi politikusai között Hatvanban van. 2014-ben a Fidesz-KDNP-s Horváth Richárd nyert a városban, mégsem biztos, hogy ő lesz a jelölt, mert komoly konfliktusok vannak közte és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő között. A Magyar Hang még júniusban azt írta, hogy a Fidesz felső vezetése dönti majd el a vitát, hivatalos bejelentés még nincs.

Szécsényben viszont már a választások előtt megbuktatta a Fidesz a várost 9 éve irányító kormánypárti Stayer Lászlót. A helyi KDNP-sek azt szerették volna, ha Stayer folytatja, a helyi Fidesz elnöke, Varga Béla viszont inkább maga lenne polgármester. A nyílt szakítás a Facebookon ért a csúcsára, amikor az eddigi polgármester Stayer és a fideszes képviselők bejelentették, hogy szolidárisak a megszüntetésre ítélt helyi KDNP-szervezettel, mélységesen elítélik, hogy „meghurcolnak köztiszteletben álló szécsényi embereket, akik hosszú évek óta élvezik a város lakosságának bizalmát”, és kilépnek a Fideszből. A poszt alá odakommentelt az új polgármesterjelölt, Varga Béla is, megköszönve, hogy kiléptek Stayer, mert amúgy kizárták volna őket.

Stayer és Varga régóta harcol egymással. Nemes ellenfelek. A Magyar Narancs írt arról korábban, hogy Varga Béla elnöke volt egy közalapítványnak, amin keresztül családi cége többször is tízmilliós támogatáshoz jutott. Lehetett hallani arról is, hogy kettejük konfliktusának leágazása volt az a parádés történet, hogy a polgármester 2015 júliusban a szerverszobában egyszerűen lekapcsolta az internetet a városban, 9 órára megbénítva ezzel a helyi rendőrség, az önkormányzati hivatalok, rendelőintézet, bank kommunikációját. Emiatt idén első fokon pénzbüntetésre ítélték. Stayer pont azért már korábban is függesztette a Fidesz tagságát 2017 novemberben a 2018-as választásokig, mert elindult ellene az eljárás. Ezt nem akarta nyilvánosságra hozni, de aztán kénytelen volt elismerni, mert szerinte valaki a helyi tagságból kiszivárogtatta. Aztán a KDNP-n keresztül próbálta megszerezni az újbóli polgármesteri jelölést, majd megkereste a nagy helyi riválisát, az MSZP-s Serfőzőné Fábián Erzsébetet, korábbi polgármestert, hogy őt támogassák. Az MSZP-s visszautasította az ajánlatot, ami nem csoda, mert nem igazán kedvelik egymást.



Szarvason szintén több fideszes jelentkezett be a polgármester jelöltségre. Egyrészt az a várost 21 éve irányító Babák Mihály. A helyi Fidesz viszont helyette az alpolgármester, Hodálik Pál mellett állt ki. De a feladatra jelentkezett egy másik Babák Zoltán is, aki volt fideszes. Itt jelenleg több a kormánypárti jelölt, mint az ellenzéki. Döntés majd a helyi szintnél feljebb, valamikor.

Függetlenek, akiket a Fidesz támogat

Régóta bevenné Hajdúszoboszlót is a Fidesz. A várost 1994 óta vezeti az akkor még MDF-esként induló Sóvágó László. Eredetileg úgy volt, hogy az ő kihívója lesz a helyi fürdőt szintén több, mint 20 éve vezető Czeglédi Gyula, akit elvileg a Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület kért fel az indulásra, de a Fidesz beállt mögé. Sóvágó azonban most bejelentette, hogy nem indul már újra a polgármesteri posztért, alpolgármesterét ajánlja maga helyett, ő pedig alpolgármester lenne csak ősztől. Ez alighanem a Fidesz által támogatott Czeglédi esélyeit javítja.



Gödöllőn is egy „függetlenben”, Kolozs Csabában van a Fidesz reménye, hogy legyőzi a 29 éve polgármester Gémesi Györgyöt. A helyzetet itt jelentősen bonyolíthatja, hogy az ellenzéknek lehet egy harmadik jelöltje is. A tévés Klausmann Viktor is egy civil szervezet jelöltje elvileg Gyöngyösön, de a Fidesz támogatja. Kazincbarcikán a Fidesz egyelőre nem nevezte meg, kit szán a várost 2006 óta vezető, 2014-ben is magabiztos győzelmet arató szocialista Szitka Péter ellenfelének.

Importált polgármesterek

Vadonatúj irány a Fideszben az is, hogy egy kisebb, szomszédos település polgármesterét indítják el egy nagyobb városban.

Szentest 1994 óta irányítja Szirbik Imre, de 65 évesen visszavonul ősszel. A Fidesznek a 28 ezer fős városban nem volt megfelelő jelöltje, így a szomszédos, 4300 fős Szegvárról importáltak jelöltet, a kisvárost irányító Gémes Lászlót. Róla azt kell tudni, hogy saját beszámolója szerint kalandos migránsüldőzésben vett részt 2017 nyarán vadásztársaival együtt. Két embert üldöztek és fogtak el az erdőben, kiderült, hogy moldávok. Ezzel indokolta hónapokkal később, hogy állítsanak fel mezőőrséget. Idén buszos túrát is szervezett a határkerítéshez. Azzal igyekeztek népszerűsíteni, hogy megyei fideszes frakcióvezetőként ő járt el szentesi uniós pályázatok érdekében.



Dombóváron a 800 fős Csikóstőttős független polgármesterét, Pintér Szilárdot indítja a Fidesz. A 20 ezres Dombóvárt Szabó Loránd vezeti, akit korábban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, mert felbujtóként sikkasztást követett el.

És van az a probléma is, amikor az ügyészség váratlanul a vádemelésig jut egy fideszes polgármester ügyében. A Gyulai Járási Ügyészség vádemelése szerint Tát Margit, Méhkerék fideszes polgármestere akarta megszerezni a méhkeréki iskola uniós forrásokból támogatott bűnmegelőzési programjának 31 millió forintját. Ez csak kisebb döccenő, Tát Margit bejelentette, hogy őt továbbra is támogatja a Fidesz, így indul ősszel a polgármesteri posztért.