A sárvári diákok olyan szerencsések voltak, hogy a nyár utolsó vasárnapját nem a vízparton, hanem Kásler Miklóssal tölthették

30 fok, hétfőn már iskola, a nyár utolsó vasárnapja. De a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában már ma megvolt a tanévnyitó. Ez az iskola volt ugyanis kijelölve a Nemzeti Tanévnyitó helyszínének, ahol Kásler Miklós miniszter is felszólalt, készülhettek a vágóképek.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Ami nem várhatott holnapig: Kásler bejelentette, hogy nemzetközileg is páratlan a magyar kormány családvédelmi programja. Továbbá: „a magyar kormány feladata és célja, hogy mindenben támogassa a gyermekeket nevelő családokat, a szorgalmasan tanuló diákokat és a hivatásukat odaadóan végző pedagógusokat”. Illetve: elkészült, és a következő tanévben bevezetik a klasszikus értékekre, de a legkorszerűbb módszerekre és eszközökre támaszkodó nemzeti alaptantervet és kerettantervet. Hogy ebben mi is van pontosan, azt még nem tudni, de végülis egy év múlva vezetik csak be.