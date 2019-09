Százasával küldik a hullazsákokat a Bahamák letarolt vidékeire

Romok a Dorian után Marsh Harborban, Nagy-Abaco szigetén. A hurrikán szinte teljesen letarolta a szigetet, ahol most nincs ivóvíz és élelem, fegyveres csoportok viszont vannak. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Döbbenetes mértékű pusztítást végzett a Bahamákon a szigetcsoport fölött napokon át szinte helyben tomboló Dorian hurrikán, a történelem egyik legerősebb atlanti-óceáni vihara. A hivatalos adatok szerint ezidáig 23 halottja van a hurrikánnak, de a hatóságok is azt mondják, hogy százak, akár ezrek is eltűnhettek a szigeteken.

Norwel Gordon, Marsh Harbor egykori tűzoltóparancsnoka kárfelmérőben. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A helyszíni beszámolók szerint Nagy-Abaco sziget gyakorlatilag lakhatatlanná vált: halmokban állnak a holttestek, az édesvízű kutakat tengervíz szennyezte be, nincs élelmiszer, és önkéntes fegyveres csoportok járőröznek az utcákon, amiket hosszú kilométereken át csak a lerombolt házak romjai borítanak.

Mentőalakulatok egy halálos áldozat maradványaival Marsh Harbourban. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A bahamai hatóságok most halottkémeket és kétszáz hullazsákot küldtek az Abaco-szigetekre. Az ország egészségügyi minisztere, Duane Sands szerint "megrázó" lehet a végső összesítés. "A közvéleménynek fel kell készülnie rá, hogy felfoghatatlanul magas lesz a halálos áldozatok száma és az emberi szenvedés mértéke" - mondta egy helyi rádiónak.

A pusztítás madártávlatból. Fotó: LPHOTO PAUL HALLIWELL/AFP

Sands az ENSZ Egészségügyi Világszervezetéhez =WHO) fordult segítségért. A WHO amúgy úgy becsli, hogy legalább 76 ezer bahamai szorul humanitárius segítségre. (Via BBC)