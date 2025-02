Orbán Viktor: A háborúnak vége van

Orbán Viktor beszédet mondott a veszprémi CODE Digitális Élményközpont átadásán. A rövid beszéd elejét a helyi témáknak szentelte, az utolsó percekben azonban rátért a világpolitikára.

Azt mondta, a liberálisok szerint eljött a világ vége, de ebből csak annyi igaz, hogy a liberális világnak vége van. „Kitudódott minden titkuk, és az egész nemzetközi építmény kártyavárként a szemünk láttára omlik össze.”

Orbán szerint a liberális nyugatnak bealkonyult, de a szabadság most tér vissza. A következő években minden nemzet megmérettetik, és egy dolog számít majd: a munka.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az orosz-ukrán háború negyedik évének negyedik napján arról is beszélt, hogy a háborúnak vége van, és 2025 lesz a béke első éve. „Új év, új időszámítás, új esélyek. Most lehet és most kell bátran, nagyban gondolkodni.” Azt mondta, Magyarország esetében a nagyban gondolkodás „Európa legnagyobb adócsökkentését” jelenti majd.

Emellett arról is beszélt, hogy „Magyarország sokszínű, toleráns és büszke nemzet”. Kijelentése annak fényében különösen érdekes, hogy pár órával korábban azt kommentelte Lázár János Pride-betiltást sürgető posztja alá, hogy „be bizony!”.