Ismét fideszesként indul Herceghalom polgármestere, akinek a felesége a kopaszbotrányban bizonyított

Úgy látszik, Erdősi László és a Fidesz között újra teljes az egyetértés. Herceghalom polgármestere az idei önkormányzati választásokon ismét a párt színeiben indul, pedig az elmúlt években meglehetősen viharos volt a kapcsolata a kormánypárttal. Erdős nevét 2016-ban ismerte meg az egész ország, ekkor ugyanis a felesége, Erdősi Lászlóné kopasz, kigyúrt, verőember külsejű férfiak társaságában próbálta megakadályozni, hogy Nyakó István népszavazási kezdeményezést adjon be a vasárnapi boltzárról. Mint később kiderült, a kopaszok több szálon is kötődtek Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgatóhoz. Aznap este több százan vonultak tüntetni a Fidesz-székház elé.

Erdősi Lászlóné és kísérője sietve elhagyja a Nemzeti Választási Iroda épületét, miután az erőemberek segítségével megelőzték Nyakó Istvánt (Fotó: Balogh Zoltán / MTI) Fotó: Balogh Zoltán

A demokráciából viccet csináló eseménynek köszönhetően az emberek érdeklődése Erdősi Lászlóné felé fordult, akiről gyorsan kiderült, hogy a herceghalmi polgármester felesége. A sajtó megkereséseire az asszony nem reagált túl nyitottan, amikor a hvg.hu munkatársa felhívta, csak annyit mondott: „Ne kérdezzen tőlem semmit! Mi a fenének hívott?”. Majd lecsapta a telefont. A helyzet azért is volt érdekes, mert a történtek idején úgy lehetett tudni, a polgármester, aki 2010-ben még fideszesként nyert, 2014-ben csúnyán összeveszett a párttal. Nem tartották ugyanis elég odaadónak, ezért úgy döntöttek, nem őt indítják polgármester-jelöltként. Erdős nagyon megsértődött, nyíltan szidta a Fideszt, de végül függetlenként is simán nyerni tudott. Aztán valami történhetett, mert 2016. február 23-án a felesége megjelent a Nemzeti Választási Irodánál, ahol éppen Nyakó István készült beadni egy népszavazási kezdeményezést a vasárnapi boltzárról. Kigyúrt, nagydarab verőemberei segítségével sikeresen beelőzte az MSZP-s politikust, és elsőként adott be ő is egy kezdeményezést, amivel elvben megakadályozhatta volna, hogy Nyakó javaslatát tárgyalják.

Az asszony korábban semmilyen politikai szerepet nem vállalt, és a herceghalmiak szerint kizárt, hogy akciója saját tervezésű lett volna. Hacsak nem voltak rejtett képességei és nagyon jó, személyes jellegű kapcsolata egy halom, Kubatov Gáborhoz kötődő kopaszhoz.

A botrány másnapján, február 24-én rendkívüli ülést hívott össze a herceghalmi képviselőtestület. A téma a kialakult „médiahelyzet” volt. A képviselők azért hívták össze az ülést, hogy Erdősi magyarázza már el, mégis mi történt a Nemzeti Választási Irodában, és a felesége mit keresett ott. A polgármester azonban nem jelent meg, és bár előre jelezte, hogy más elfoglaltsága van, a 444.hu stábja a helyszínen nyugtázta, hogy az ülés idején a saját kertjében volt. A helyiek felháborodást jól jelzi, hogy egy lakos, aki paprikás hangulatba került Erdősi távolmaradása miatt, mielőtt kiviharzott a teremből, azt kiabálta:

„Bűnözők vezetik ezt a falut, és maguk asszisztálnak hozzá?”

Másnap Erdősiné közleményt juttatott el az MTI-hez, melyben azt írta, „a sajtóban megjelent híresztelésekkel szemben a kezdeményezést mint a közügyek iránt érdeklődő, arról véleménnyel bíró független magánszemélyként tettem meg” . Nem mellékes tény, hogy az ő kezdeményezése arról szólt, hogy maradjanak továbbra is vasárnaponként zárva a boltok, mert ez így jó. Tehát a kezdeményezésnek valójában az égvilágon semmi értelme nem volt, a szándék csakis az lehetett, hogy az intézkedés visszavonását kezdeményező népszavazást megakadályozza az asszony.



Az egy héttel későbbi testületi ülésen aztán már megjelent a polgármester, de érdemben egyetlen kérdésre sem válaszolt. Az első két napirendi pont a már említett „médiahelyzet”, illetve a polgármester lemondása volt. Felesége akciójáról azt mondta, semmit nem kíván hozzátenni ahhoz, ami az asszony közleményében olvasható, a lemondásáról pedig azt, hogy „semmiképp nem mondok le". Nem is mondott.

Nem sokkal később, április 14-én aztán a Hír TV Híradójának stábja véletlenül lefilmezte a Képviselői Irodaházban, a Fidesz-frakció irodájánál. A Fidesz-frakció sajtóirodája a Hír TV és a 444 kérdéseire nem árulta el, hogy Erdősi kivel találkozott ott, és miről egyeztettek. Mindenesetre a polgármester most ismét a Fidesz színeiben indul.