Hiába ítélte el őket a bíróság, újra indulnak a polgármesteri székért

2016-ban nagy botrányt kavart két polgármester ügye. A bíróság jogerősen elítélte őket bűncselekmény elkövetése miatt, ezért kénytelenek voltak lemondani. Azzal a lendülettel bejelentették - hogy hiába tart még a felfüggesztett szabadságvesztésük -, újra indulnak a megüresedett székért. És nyertek is.

Az akkori igazságügyminiszter, Trócsányi László bejelentette, hogy jogi megoldást kell kidolgozni annak érdekében, hogy erkölcsi bizonyítvány nélkül ne lehessen polgármesteri tisztet betölteni. Munkabizottságot is felállított a miniszter azzal a feladattal, hogy megakadályozzák, hogy jogerősen szabadságvesztésre ítélt és lemondott vagy méltatlannak nyilvánított polgármester újra indulhasson a pozíciójáért.

Megkérdeztük a minisztériumot, mire jutottak az elmúlt három évben, de még nem kaptunk választ.

Mindenesetre a mostani önkormányzati választáson is simán indulnak újra olyan polgármesterek, akiket jogerősen elítéltek valamilyen bűncselekmény elkövetése miatt. Köztük van például Gyömrő polgármestere, Gyenes Levente Zoltán is. Éppen az egyik olyan elítélt, majd újraválasztott polgármester, aki miatt 2016-ban a munkacsoportot felállította az igazságügyi miniszter.

Az elnéző szavazók

Gyenest először 2002-ben választották meg a Pest megyei város polgármesterének. Aztán többször is, de 2011-ben elindult egy számlagyáras nyomozás, amelynek egyik gyanúsítottja lett. 2014-ben született meg az első fokú ítélet - tíz nappal az önkormányzati választások után, ahol Gyenes nem nyert -, nem jogerősen adócsalás és magánokirathamisítás miatt a polgármestert 9 hónap, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A közügyek gyakorlásától azonban nem tiltották el.

Jogerősen 2016 áprilisban ítélték el. Gyenes lemondott ugyan, de rögtön bejelentette, hogy újraindult a megüresedett székért, mert szerinte a gazdasági ügyei nincsenek összefüggésben a polgármesteri munkájával, és a szavazók az ítélet ismeretében eldönthetik, hogy megbízzák-e újra a város irányításával.

2016 augusztusban nagy fölénnyel, a szavazatok 80 százalékával újraválasztották az elítélt polgármestert.

A Pest megyei kormányhivatal viszont jelezte, hogy ez szerintük nincs így rendben. Nem a megbocsátó helyi demokráciával volt gondjuk, hanem azzal, hogy Gyenes szerintük addig méltatlan a posztra, amíg a büntetőjogi jogkövetkezményeket viseli, márpedig az 2018 áprilisig tart, a választás viszont 2016 nyarán volt. (Az önkormányzati törvény szerint aki ellen jogerős, büntetőügyben született ítélet van életben, nem választható településvezetőnek.) Gyenes ezt nem fogadta el. Szerinte a méltatlanság az előző mandátuma visszaadásával megszűnt. A jogerős ítéletet még az előző polgármesteri megbízatása idején hozták, az új választással tiszta lapot nyitott. Annyira nem volt légből kapott ez a verzió sem, hogy még a Belügyminisztérium is osztotta ezt az álláspontot.

Ekkor kezdte el emlegetni Trócsányi László az erkölcsi bizonyítványt és hozta létre a munkacsoportot.

Hosszú huzavona és az időközi polgármesterválasztás után 5 hónappal mondta ki jogerősen a közigazgatási bíróság, hogy Gyenes méltatlan a posztjára, mert a rá kiszabott büntetés még érvényben volt az újraválasztása idején.

Az újabb időközi választáson Gyenes nem tudott elindulni, de most újra ott van a jelöltek között, hiszen a 2 év próbaidő már lejárt. Indul a választáson az a Mezey Attila is, akit Gyenes után választottak polgármesternek.

Aki a börtönből sem mondott le

Gyenessel párhuzamosan futott egy másik polgármester ügye is. A Fidesz-KDNP támogatásával 2010-ben és 2014-ben is Kisléta polgármesterének választott Madácsi Imre olyan sok büntetőügyben volt érintett, hogy azt követni is nehéz. Csalt például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására felvett pénzekkel is. Az ebben az ügyben hozott 2015 januári jogerős ítélet miatt kénytelen volt lemondani, igaz, ezzel várt 10 hónapot, mert szerinte nem volt egyértelmű a helyzet. Aztán - akárcsak Gyenes - Madácsi is újra indult a megüresedett posztért. 48 százalékkal nyert is, már független jelöltként.

Az kicsit nehézkessé tette a település vezetését, hogy fél évvel később, 2016 szeptemberében a rendőrök az önkormányzat épületéből vitték el Madácsit.

Egy másik ügyben - folytatólagosan elkövetett csalás és számvitel rendjének megsértése - is büntetőper folyt ellene, aminek a tárgyalásán sokadik alkalommal sem jelent meg. Ezért vitték be, és tartották is bent. Madácsi a rácsok mögött sem mondott le a polgármesteri posztról. 126 napja ült börtönben, amikor - akárcsak Gyenest - a bíróság őt is megfosztotta a posztjától, mert újraválasztása idején még érvényben volt az előző, felfüggesztett büntetése. Ahhoz képest, hogy Madácsit 2016 áprilisban választották meg újra polgármesternek, ezek szerint törvénytelenül, a kormányhivatal csak októberben lépett az ügyében, jogerősen pedig csak 2017 januárban fosztották meg a hivatalától.

Madácsi a mostani választáson nem indul, ez a még le nem zárult második ügye miatt elég komplikált lenne. Abban első fokon négy és fél év börtönre ítélték. Másodfokon jelentősen enyhítették a büntetését, de az ügyészség fellebbezett.

Akkor most mi a szabály?

A polgármesterekre vagy önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabály sokkal enyhébb, mint amit egy átlagos közszolgálati tisztségviselőre szabtak.

Az önkormányzati törvény szerint:

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek.

Ebből vezette le a közigazgatási bíróság, hogy akit felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, az a büntetés ideje alatt nem töltheti be a posztot. Viszont ezek szerint miután az ítéletben kiszabott idő lepergett (akár felfüggesztve, akár börtönben letöltve), elvileg semmi akadálya, hogy a polgármester újra induljon. Miközben a közszolgálati tisztségviselőkre vonatkozó szabály szerint

Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben (…)



a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,

aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,

ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;

b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;

c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig.

Vagyis hiába töltötte le a büntetését, a bűncselekmény súlyától függően még 2-8 évig nem lehet alkalmazni. Ilyen szabály a polgármesterekre nem vonatkozik, akkor sem, ha a hivatalukkal összefüggő bűncselekményt követtek el.

Ráadásul a köztisztviselők még munkaidejükön kívül sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely alkalmas az általuk betöltött beosztás tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére. Ami összevethető azzal, ha egy polgármester például úgy ront rá valakire: „Te szemét pesti köcsög, mit osztod itt az észt ezeknek a buta parasztoknak?”, aztán ütött is. Az ilyen típusú botrányokból a 24.hu rakott össze egy szép gyűjtést.

Az óvodai tornaterem helyett fizetésre ment a támogatás

Így aztán lehet húzni az ikszet Szűcs Gabriellára, Szakoly polgármesterére is októberben. 2006 óta irányítja a települést. 2010 tavaszán azért szüntette meg a Legfelsőbb Bíróság a tisztségét, mert több alkalommal is törvénysértő módon rekesztette be a képviselő-testület ülését, nem bocsátotta szavazásra a közgyűlés tagjai által előterjesztett határozati javaslatokat, illetve a helyi képviselők felhatalmazása nélkül vállalt különböző kötelezettségeket, kötött szerződéseket. A helyiek ezen túlléptek, 2010 őszén 74 százalékkal újraválasztották Szűcsöt.

2017 februárban viszont jogerősen is elítélték fiktív lakcímbejelentések miatt közokirathamisításért, egy év próbára bocsátással. Az egy év letelt, csakhogy újabb ügyek is jöttek azóta, de ezekben még nincs jogerős ítélet. Tavaly februárban az ügyészség letöltendő börtönt kért a szakolyi polgármesterre, mert a hivatal működésére fordították azt a pénzt, amit egy óvodai tornaszoba építésére kaptak. Nem vált be a trükk, hogy a tornaszobaépítést készre jelentették, költségvetési csalás miatt vádat emeltek a polgármester ellen. És van másik ügy is, 2017 novemberben az ügyészség azért emelt vádat, mert a közfoglalkoztatottak bérére járó támogatásból az önkormányzati hivatal dolgozóit fizették ki. Az RTL szerint a polgármester azzal védekezett a bíróságon, hogy az önkormányzatnak nincs elég pénze, mert egy adminisztratív hiba miatt hónapokig nem kapták meg a működéshez szükséges normatív támogatást, ezért nyúltak más forrásokhoz. Amíg a bűnössége nem bizonyosodik be jogerősen, Szűcs indulhat és akár nyerhet is a választáson, ha a szakolyiak is úgy gondolják.

Voksturizmus miatti pénzbírság

Újraindul a polgármesteri tisztségért Újszentivánon Putnik Lázár és Tiszaszigeten a Fidesz-KDNP színeiben Ferenczi Ferenc. Róluk most augusztusban írta meg az Átlátszó, hogy voksturizmus miatt jogerősen elítélte őket a bíróság. A céljuk az volt, hogy mivel a két település lakosságszáma 2000 fő alatt volt, önkormányzati társulásban kellett működniük. Hogy ez alól kikerüljenek, a fiktív betelepítéssel hizlalták fel a falvak népességét. A súlyosabb büntetést: másfél év börtönt, 1 évre felfüggesztve a szerb állampolgárok papíron betelepítéséért a végrehajtók kapták. Az értelmi szerzők, a polgármesterek megúszták pénzbírsággal.

Rájárt a település kasszájára

Vannak aztán olyanok is, akiknek az ügyében nincs jogerős döntés, elhúzódik a nyomozás vagy csak elsőfokú ítélet született. A gyanú megvan, lehet, hogy végül felmentik őket, előfordulhat, hogy akár börtönt is kapnak. Ameddig pedig tart a nyomozás vagy a bírósági per, addig is beleugranak ismét egy választásba.

Újra ringbe száll a szavazók kegyeiért Kossa Lajos is. Az abai polgármester egyrészt igazi showman, hangtállal tartja távol a negatív erőket a képviselő-testülettől, pontosabban Paprikajancsitól, Sunyi Rókától és Páváskodó Pulykától, akik kérdezni mernek tőle.

Ami egy picit problémásabb, hogy az ügyészség szerint rendszeresen belenyúlt a település pénztárába, ahonnan 2012 és 2016 között 83 alkalommal vett ki kisebb-nagyobb összegeket, összesen több mint 10,7 millió forintot. Miután 2017 elején ez nyilvánosságra került, a polgármester visszafizette a pénzt. Ennek ellenére a G7 cikke szerint az ügyészség tavaly decemberben felfüggesztett börtönbüntetést kért Kossára.

8 hónap a feleség bőkezű foglalkoztatásáért

Alsószentmártonban is lehet majd húzni az ikszet a jelenlegi polgármesterre, Budai Lászlóra, akit hűtlen kezelés miatt idén júniusban első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság. A Budai által vezetett önkormányzat a polgármester feleségét bízta meg az önkormányzati hivatal takarításával, és a napi 2 órás munkáért főállású bért fizettek neki – számolt be róla az RTL Híradó. A szerződést 2014-ban a frissen megválasztott polgármester alpolgármestere kötötte meg, ezért a bíróság mindkettejüket elítélte. A nő 2014 és 2016 között havi nettó 130 ezer forintot keresett így, összesen közel 2,5 milliót fizettek ki neki, ezt a két tisztségviselőnek az ítélet szerint a saját vagyonából kell visszafizetnie. A polgármester 8 hónap börtönt, az alpolgármester 800 ezer forint pénzbüntetést kapott, 1 évre felfüggesztve. A település vezetője tagadta, hogy bűncselekményt történt volna, fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A férfi egy másik ügyben is ítéletre vár: Budai a vád szerint csoportosan garázdálkodott, amikor 2 éve a társaival a szomszédos Drávapiski polgármesterét úgy megverte egy üzleti vita miatt, hogy Mali Zoltánt mentőhelikopter vitte kórházba.

5 évet kért rá az ügyészség

Osika József az egyetlen polgármester-jelölt Tállyán. Őt a Központi Nyomozó Főügyészség minősített vesztegetéssel, hivatali visszaélés bűntettével és hatóság félrevezetésével vádolta meg tavaly ősszel. Az RTL Klub számolt be arról, hogy a nyomozóhatóság szerint csak akkor akarta engedélyezni egy külföldi vállalkozó borüzem építését, ha a munkákkal a nevelt fia cégét bízzák meg. Amikor mással fogtak neki az építkezésnek, a polgármester leállította a munkát és elzavarta a munkásokat. A rendőrségnek később azt mondta, hogy őt támadták meg a munkások. A nyomozóhatóság 5 év letöltendő börtönt és egy millió forint pénzbüntetést kért a polgármesterre. Jogerős döntés még nincs.

Többszörös zaklatás miatt nyomoznak ellene

Indul Tyukod polgármesteri székért Czibere József is. Őt az önkormányzatnál dolgozó anyakönyvvezető, Németh Pálma 2017-ben jelentette fel, mert állítása szerint a polgármester többször is zaklatta. A rendőrség előbb lezárta az ügyet, mert szerintük nem történt bűncselekmény, de Németh Pálma panaszt nyújtott be a nyomozás lezárása miatt. Ennek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség helyt is adott, és elrendelte a nyomozás folytatását. A polgármestert a Blikk szerint 2018-ban rabosították is. A 168 Óra szerint a főügyészség 2018 áprilisi határozata azt is kimondta, hogy a nyomozás adatai szerint Czibere szeméremsértés vétségét és könnyű testi sértés vétségét megvalósította. A 168 óra szerint Cziberét a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozás még nem zárult le, Czibere bűnössége vagy ártatlansága sem bizonyosodott be. Czibere fideszesként nyert 2014-ben, de a párt mostanra ejtette, és indított egy másik jelöltet. Czibere függetlenként azért elindul.