Két településen polgármesterjelölt hiányában elmarad a választás

Senki sem jelentkezett polgármesterjelöltnek a Zala megyei Lakhegyen és a Veszprém megyei Balatonszepezden, így ezen a két településen elmarad a polgármesterválasztás.

Lakhegyen még csak önkormányzati képviselőnek se jelentkezett senki, így ott a képviselőválasztás is elmarad, ahogy a Győr-Moson-Sopron megyei Rábaszentandráson is. A Baranya megyei Apátvarasdon három jelentkező akadt, de négy helyet kéne betölteni, így megfelelő számú jelölt hiányában ott sem lehet megtartani az önkormányzati választást. (Via Euronews)