Jordan Peterson bevonult egy New York-i elvonóra

Jordan B. Peterson kanadai pszichológus és életvezetési tanácsadó bevonult egy meg nem nevezett, New York-i elvonóra – árulta el egy Youtube-videóban a politikai korrektség elleni harcával ismerté vált sztár lánya, Mikhaila Peterson, aki szerint az 57 éves Jordan Peterson azért kért segítséget, hogy le tudjon jönni a szorongásoldó hatású klonazepámról, ehhez más gyógyszereket kell majd szednie.

„Sosem láttam még ilyennek az apámat” – mondta a pszichológus 27 éves lánya, aki arról vlogol, hogy csak húst eszik, zöldséget és gyümölcsöt nem. „Nyomorult időket él. A szívem megszakad” – mondta. A lánya szerint Peterson az addiktív gyógyszert azért kezdte el szedni idén, hogy könnyebben meg tudjon birkózni a stresszel, amit a felesége, Tammy Roberts rákbetegsége és egyéb egészségügyi problémái okoznak.

A férfi nyáron megpróbált fokozatosan lejönni a gyógyszerről, miután a felesége – akinek a veseműtétjén komplikációk léptek fel – „csodálatos módon” meggyógyult, de a férfi fizikai állapota „szörnyen” visszaesett, ami miatt a lánya szerint úgy nézett ki, mint egy „elveszett kölyökkutya”. Jordan Peterson úgy döntött, szakemberek segítségét kéri, és elvonul, mert nem akarja stresszelni a feleségét, minél hamarabb megakar szabadulni a gyógyszertől, „és őszintén szüksége van orvosi segítségre” – mondta Mikhaila Peterson.

Peterson 2016-ban azzal lett világhírű, hogy azt mondta, nem hajlandó betartani az új kanadai törvényt, ami kötelezővé tenné a választott személyes névmások használatát. Azóta 12 szabály az élethez címmel könyvet írt, vlogol, vitákon vesz részt, és tömött termekben életvezetési előadásokat tart, május végén Budapesten is járt, Orbán Viktorral is találkozott, akiről úgy véli, hogy megpróbálja visszaadni a magyar kultúra metafizikai megalapozottságát. Petersonon a Bazilika előtt tartott előadásán is látszott, hogy nem érzi igazán jól magát, jórészt a könnyeivel küszködve beszélt.

Az egyetemi professzor többször nyíltan beszélt a kamaszkora óta tartó, depresszióval való küzdelméről. Tavaly nyáron azt mondta, amiután átállt a húsban gazdag, zöldség- és gyümölcsmentes diétára, amit a lánya javasolt, a mentális és a fizikai egészsége is javult. „Most valószínűleg jobban vagyok, mint bármikor egész életemben, és egy teljes éve nem szedtem antidepresszánst” – mondta Jordan Peterson 2018. júliusban a Joe Rogan Experience podcastban. (New York Post)