A fővárosi választók kétharmada szeretné, hogy Tarlós és Karácsony vitázzanak

A héten a birtokunkba került az Iránytű Intézet közvélemény-kutatása a budapesti főpolgármester-választásról. Ez az a kutatás, mely szerint statisztikai értelemben Karácsony Gergely már behozta Tarlós Istvánt, a felmérés szerint a teljes budapesti választókorú népesség körében Tarlós 37, Karácsony 35 százalékon áll, vagyis a különbség már kisebb a statisztikai +/-4%-os hibahatárnál.

A felmérésben nem csupán a jelöltek támogatottságát mérték fel, rákérdeztek az elmúlt hét nagy kampánytémájára, a főpolgármesteri vitára. Ezt Karácsony kezdeményezte többször is, amire Tarlós azt válaszolta, hogy csak akkor áll ki vitára Karácsonnyal, ha előtte Karácsony és Puzsér is leülnek vitázni. Az Iránytű mérése szerint az összes választó mindössze 20 százaléka tartja ezt jogos feltételnek, 63 százalékuk szerint viszont a jelenlegi főpolgármesternek is részt kéne vennie a jelöltek vitájában. A felmérés szerint, amiben a Fidesz és a Mi Hazánk választóit egybemérték, még a kormányt támogató választóknak is csak a 49 százaléka tartja jogosnak Tarlós feltételét, 29 százalékuk szerint nem jogos, 19 százalékuk nem tudja, 3 százalék nem válaszolt.

Amúgy még a Fidesz (és a Mi Hazánk) szavazóinak 52 százaléka is örülne, ha lenne vita Karácsony és Tarlós között, és csupán 26 százalékuk ellenzi ezt. A teljes választónépesség körében 68 százalék a vita támogatottsága, és csupán a választók 12 százaléka - köztük az ellenzéki szavazók 5, a bizonytalanok 8 százaléka - nem szeretne vitát.

Ha nem jönne létre a vita, az a fideszesek 36 százaléka szerint Karácsony, 21 százalékuk szerint Tarlós hibája, 32 százalékuk pedig nem tudott dönteni a kérdésben. A teljes népesség körében 49 százaléknyian vannak, akik Tarlós hibájának tartanák a vita elmaradását, és mindössze 15 százaléknyian azok, akik Karácsonyének.

Amúgy ha netán összejönne a vita, az ellenzéki szavazók 74 százaléka mondta, hogy szívesen megnézné. A Fidesz és a Mi Hazánk szavazóinak 47 százaléka szívesen, 18 százaléka inkább megnézné, és csak 33 százalékuk mondta azt, hogy inkább vagy biztosan nem nézné meg a vitát.

Tarlós sokszor hangsúlyozta a kampányban a tényt, hogy sok konfliktust vállalt a kormánnyal, de ez az üzenet még a Fidesz támogatóinál se feltétlenül ment át. Az Iránytű felmérése szerint a Fidesz és a Mi Hazánk választóinak 24 százaléka tudott csak konkrét példát mondani ilyen konfliktusra, 24 százalékuk pedig konkrétumot ugyan nem tudott említeni, de úgy emlékezett, hogy történt ilyen. 51 százalékuk viszont vagy nem tudott válaszolni a kérdésre, vagy nem emlékezett ilyen esetre. Az ellenzéki választóknak összesen csupán 22 százaléka mondta azt, hogy emlékszik olyan esetre, amikor Tarlós szembement a kormánnyal, de példát csak 15 százalékuk tudott említeni.