Minden nap megénekeltetnék a magyar diákokat az iskolákban

A mindennapos testnevelés után jöhet a mindennapos éneklés is az iskolákban. A Magyar Nemzet arról ír, hogy felélesztették az erről szóló szakmai párbeszédet annak érdekében, hogy a jövőben hangsúlyosabb szerephez jusson a diákok zenei nevelése.

Négy éve jött elő először a napi éneklés bevezetésének ötlete, még Balog Zoltán minisztersége idején. Akkor meg is alakult a Mindennapos Éneklés Bizottsága is. Ennek célja volt egyebek között az iskolai énekkarok megerősítése, 2017-ben szó volt iskolai hangszerbeszerzésekről, sőt az ének-zene tanárok ösztöndíjazásáról is, aztán - ahogy a lap fogalmaz - „elcsendesedett a témáról való párbeszéd”.

A múlt héten azonban az Erkel Színházban megrendezett szakmai konferencián újra előkerült a téma. A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter azt mondta a Magyar Nemzetnek: Kákay István képzési vezetőjük szerkesztésében példatárat állítottak össze népszerű opera- és balettrészletekből, melyhez minden iskola ingyen juthat hozzá, és amely nagy segítség lehet a mindennapos éneklés színvonalas megszervezésében.

„Összesen 222 példát gyűjtöttünk össze a kötetben, afféle breviárium, tehát minden tanítási napra jut egy. Ezek egyszerű, népszerű, dallamos, szerethető részletek, amelyek szervesen illeszthetők az iskolai anyagba, és amelyeket nemcsak ének szakos tanár, hanem bármelyik pedagógus tud használni. Egy-egy példa feldolgozása, megtanulása mind­össze 10-15 percet vesz igénybe, sikerélményt nyújt, szórakoztat, így remélhetőleg kedvet csinál a gyerekeknek a klasszikusokhoz” – magyarázta Ókovács Szilveszter.