Elvonóra megy Hetfield, lefújta a turnéját a Metallica

„Mint a legtöbben tudjátok, testvérünk James évek óta függőséggel küzd. Sajnos újra kezelésre kell mennie, hogy meggyógyuljon” - üzente a rajongóinak a Metallica. A zenekar Ausztráliában és Új-Zélandon koncertezett volna, de lemondták a turnét, mert James Hetfield rehabra megy.

A Some Kind of Monster című, 2004-es dokumentumfilmben Hetfield nyíltan beszélt az alkoholizmusáról, és egy 2017-es interjúban is mesélt arról, amikor 2002-ben először ment rehabra. Mint mondta, nagyon megcsúszott, a felesége kidobta, megijedt, hogy elveszíti a családját, ezért elvonóra ment. Ami egy ideig használt.