Lassul a globális légi forgalom növekedése a „repülés okozta szégyenérzet” terjedése miatt

A svájci UBS Bank által készített felmérés alapján egyre többen vesznek figyelembe környezettudatos szempontokat, amikor arról döntenek, hogy repülőre üljenek, vagy sem.

A pénzintézet által kezdeményezett kutatás arra jutott, hogy a nyugati világban sebesen terjed a „flight shame”, azaz a repülés okozta szégyenérzet, amit a repülés klímakárosító hatása (a magas vízgőz és széndioxid kibocsátás) idéz elő.

Random Airbus A320 a Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis légterében Kecskeméten Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

És ez a szégyenérzet azzal is jár, hogy az emberek egyre kevesebbet repülnek, de legalábbis igyekeznek odafigyelni arra, hogy csak akkor utazzanak repülővel, ha muszáj, és választanak alternatív közlekedési eszközt, amennyiben erre lehetőség adódik.

A felmérés során összesen 6000 ember kérdeztek meg Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban; Franciaországban, Nagy-Britanniában és Németországban, és 21 százalék mondta, hogy klímavédelem miatt az elmúlt egy évben kevesebbet repült mint korábban.

Az amerikaiaknál volt a legmagasabb az arány - 24 százalék -, a briteknél relatíve a legalacsonyabb: 16 százalék.

Az UBS kutatása megjegyzi, hogy a világ légi forgalma évről évre jelentősen, mintegy 4-5 százalékkal növekszik, és minden 15 évben duplájára nő. Viszont most azt valószínűsítik, hogy a „flight shame” megjelenésével az éves növekedés rövid időn belül felére apadhat.

Egészen konkrétan: az európai forgalom a becslések szerint mostantól 1,5 százalékkal fog csak bővülni, ami fele annak, amit a piacvezető repülőgépgyártó Airbus prognosztizál. Az Egyesült Államokban ennél is nagyobb visszaeséssel számol az UBS: 1,3 százalékos bővülést valószínűsítenek.

Mindez a kalkulációk szerint a nagy repülőgépgyártók rendelésszámaiban is meglátszik majd. A bank szerint az Airbus és a Boeing is 110-el kevesebb repülőt fog leszállítani évente, ami hamar meglátszik majd a könyvekben is. Az Airbusnál már most 300 millió eurós évi árbevétel-kiesést jósolnak. (BBC)