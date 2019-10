A bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással vádolt Fidesz-jelölt illegális sportcsarnokába hordták dzsúdózni a csömöri általános iskolásokat

Illegálisan épült, ráadásul használatbavételi engedélyt sem kapott épületbe járnak dzsúdózni a csömöri általános iskolások több, mint egy éve. A csarnok ugyanis olyan területen áll, ahol sportcélú épület eleve nem épülhetne.



A 444 információja szerint a területileg illetékes építési hatóság ezt egy friss, október 4-én kelt hivatalos levélben erősítette meg egy érintett csömöri szülő kérésére. Íme a levél lényege:

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a Mátyás Király Általános Iskolának van saját tornaterme, sőt akkora sportcsarnoka, ahol párhuzamosan 3 osztály tornázhat, az illegális sportcsarnok pedig onnan egy kilométernyi gyaloglásra esik és egy építési területen át közelíthető meg, első pillantásra még rejtélyesebb az egész.



Az ügy ráadásul erősen összefügg a mostani önkormányzati választással is, hiszen az engedély nélküli építmény papíron annak a Bánhidi Balázsnak a feleségéé, aki a csömöri Fidesz alelnöke és a párt polgármester-jelöltje. Az épületnek helyet adó telken mindeközben fideszes kampánytevékenység, például aláírásgyűjtés is folyt. Az egész eset annyira büdös, hogy a 444 információja szerint az illetékes tankerület az ügyben szeptember óta vizsgálatot folytat és e héten azt jelezte egy szülőnek, hogy azt novemberig meghosszabbítja, ami egyben azt is jelenti, hogy addig egész biztosan nem engedi, hogy az idei tanév kötelező dzsúdóóráit is a Bánhidi-parknak nevezett területen tartsák meg.

És ha mindez nem lenne elég, a "Tiszta szívvel. Tisza fejjel. Tiszta kézzel." szlogennel kampányoló Bánhidiról pénteken írta meg leleplező cikkében az Index, hogy ő is vádlott egy, a Fővárosi Törvényszéken folyó büntetőügyben, ami bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult.

Az általános iskolás gyerekek politikai célú felhasználásának gyanúját is felvető dzsúdós sztori megértéséhez érdemes röviden megismerni a hátteret.

Dzsúdóórára igyekvő általános iskolás gyerekek idén tavasszal Csömörön.

Az M0-ás körgyűrű mellett fekvő, közel tízezres, a parlamenti és a helyi választásokon is rendre jobbra szavazó Csömör nagyközség olyan szempontból mindenképpen kivételes magyar település, hogy 2010, vagyis két ciklus óta annak ellenére egy helyi civil szervezet, a Csömöri Civil Egyesület uralja a közgyűlést és adja a polgármestert, hogy mindkét alkalommal elindult ellene a Fidesz, először a saját neve alatt, másodjára pedig egy e célra alapított civil egyesület színeiben.



2010-es sikerük azért is volt feltűnő, mert az országgyűlési és az önkormányzati választásokon abban az évben szinte mindenütt taroló Fidesz itt egyetlen képviselőt sem tudott bejuttatni a 8 fős testületbe, ahová 6 CSCE-s és 2, általuk támogatott független került be, míg a polgármester-választáson az egyesület jelöltje, Fábri István 64-32 arányban győzte le a fideszes Vella Nándor Györgyöt.



Ez nem egyszeri eredmény volt, 2014-ben ugyanis, hiába indult a Fidesz helyi magja ezúttal a Szeretlek Csömör név alatt, a civil civilek a 8 képviselői helyből 7-et szereztek meg, a Fidesz-közeliek pedig egyet, miközben Fábri 60,7-39,3-ra verte meg a Szeretlek jelöltjét.

A mostani választáson a kormánypárt ismét a saját neve alatt indul, de új polgármesterjelölttel. Aki nem más, mint Bánhidi Balázs vállalkozó, egykori magyar bajnok atléta, aki a nagyközség szélén található ipari területen épített Bánhidi park néven raktárcsarnokot.



A sportolóból lett vállalkozóról szeptember közepén írta meg a Népszava, hogy üzleti karrierjét több, komoly tartozással csődbe ment vagy bajba került cég kísérte, amire Bánhidi dühös tagadással reagált, bár a lap az állításait a nyilvánosan elérhető cégadatbázisokból merítette. Mindez azonban apróság volt az Index mostani leleplezéséhez képest, miszerint a választás után 2 nappal lesz annak a súlyos gazdasági bűnügynek a tárgyalása, amiben Bánhidi az ötödrendű vádlott. A fideszes politikust az Index szerint bűnszövetségben, bűnsegédként elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével vádolják, konrétan azzal, hogy 216 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek azzal, hogy jogtalanul vett fel mezőgazdasági géptámogatásokat.

Bánhidi, az egykori atléta az üzleti karrierjével párhuzamosan sportvonalon is aktív maradt, ő az elnöke a pár éve alakult csömöri CSTE sportegyesületnek, aminek az alelnöke Baczkó Norbert, a helyi Fidesz-elnök.

A Mátyás Király általánosban a dzsúdó a rendes tanterv része a másodikosoknak és az ötödikeseknek. A települést irányító civil szervezet lapja, a Csömöri Hírek cikke szerint formálisan az iskola igazgatója, Bátovszky János vetette fel elsőként egy 2018. januárjában a spoertegyesületnek írt levélben, hogy a dzsúdóórákat hadd tartsák a Bánhidi Park csarnokában.

Bátovszky a 444-nek azt mondta, hogy annak idején Bánhidi mint szülő ajánlotta fel neki, hogy az iskola tanulóinak kötelező dzsúdóóráit az ő csarnokában ingyen megtarthatják. Kérdésemre, hogy egy komplett saját sportcsarnokkal rendelkező iskola miért máshol tartja a tornaórák egy részét, az igazgató azt mondta, hogy 700 fölé nőtt a tanulólétszám, így hiába van tényleg nagy, 3 csoportot párhuzamosan befogadni képes csarnokuk, akad olyan idősáv, amikor egyszerre 5 csoportnak van tornaórája. Ezért örült a lehetőségnek, hogy kiszervezhesse a tanulók egy részét.

De érjünk vissza 2018-ba!

Az igazgató a politikus-vállakozó felajánlása után az ügyben megkereste felettesét, a tankerületi igazgatót is, aki - a Csömöri Hírek szerint - azt írta neki, hogy elvben támogatják a dolgot, de csak akkor, ha a tervezett helyszín megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Az érintett tanulók a 2018-2019-es tanév dzsúdóráira ezek után annak ellenére kezdtek az iparterületen található csarnokba járni, hogy a helyi rendelet értelmében ott eleve nem is épülhetett volna sportcsarnok, ráadásul azt sem nyithatták volna meg, hiszen az épületnek nem volt használatbavételi engedélye. Vagyis a helyszín egyáltalán nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

Megkérdeztem az igazgatót, hogy az ajánlat elfogadása előtt ellenőrizte-e a jogszabályi feltételek meglétét és ha igen, hogyan lehetséges, hogy nem vette észre, hogy még akkor sem sportolhatnának benne diákok, ha egyébként legálisan épült volna? De Bátovszky egyetlen további kérdésre sem kívánt válaszolni, azzal az indokkal, hogy az ügyben tankerületi vizsgálat folyik, nekik ma, pénteken elküldte a válaszait, de annak lezárultáig nem szeretne nyilatkozni az ügyről.

Érdekes közjáték volt - ami az iskola és a Bánhidi-féle sportegyesület szoros kapcsolatát is jól példázza - hogy amikor az előző télen a tanterv részét képező dzsúdóórák pár hónapra szüneteltek, az iskola a Csömöri Hírek szerint a tanulók ellenőrzőjében üzente meg a szülőknek, hogy aki szeretné, az havi díj fejében azidő alatt is járathatja a gyerekét a CSTE edzéseire.

A téma jó hónapja került elő ismét, előbb az ötödikes szülők találkozóján, majd pár nappal később, szeptember 11-én, a Mátyás Király szülői munkaközösségének gyűlésén. Ekkor több szülő is felvetette, hogy októbertől miért akarják ismét egy olyan helyre kivinni a gyerekeket dzsúdózni, ahol jogszerűen nem is szabadna sportfoglalkozásokat tartani és ami ráadásul építési terület.

A Bátovszky válaszaival elégedetlen szülők egy része az építési hatósághoz és a tankerülethez fordult, így indul el a fent részletezett vizsgálat.

Jellemző Csömör mindennapi életének választások előtti átpolitizáltságára, hogy a Csömöri Hírek cikke szerint hiába döntötte el a szülői munkaközösség, hogy a tankerülethez fordul, annak vezetője, Varga-Süveges Andrea nem volt hajlandó továbbítani a kérdéseiket. Amit az önkormányzati lap annak tulajdonít, hogy Varga-Süveges fideszes képviselőjelölt Bánhidi listáján.

Az ügyben tragikomikus közjáték volt, hogy amikor a szülők elkezdték szorongatni a sportegyesületet a sportcsarnokuk illegális mivolta miatt, ők cáfolatként bemutattak nekik egy építési szabályzatot, ami engedélyezte a sportcélú ingatlan építését, csakhogy, mint kiderült, egyszerűen egy másik település, konkrétan Hortobágy vonatkozó dokumentuma volt az, csak éppen kitakart fejléccel.

Az ügyben kerestem Bánhidi Balázst is, de nekünk nem reagált. Ha megteszi, a cikket frissítjük. A Facebokoon azonban igen, mármint az indexes leleplezésre, ott ezt írta: