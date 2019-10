Így nézett ki a balhé Kispaládon, ahol helyiek kérték számon a voksturistákat

Többször is írtunk róla, hogy az ukrán határhoz közeli falvakban az elmúlt években váratlanul megugrott a bejelentett lakosok száma. Vannak olyan települések, például Záhony, Kispalád vagy Tiszabecs, ahol sokkal többen szerepelnek a választói névjegyzékben, mint ahányan a településen élnek. A pluszt általában azok az ukrán-magyar kettős állampolgárok adják, akik valójában Ukrajnában, a határ közelében élnek, de bejelentett lakcímük van a magyar oldalon is. Választások idején gyakran buszokkal utaztatják őket, ilyenkor csak annyi ideig vannak Magyarországon, míg szavazatukat leadják. A helyzet annyira gyanús, hogy az már a választási bizottságnak is feltűnt. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke feljelentést is tett a rendőrségen közokirat-hamisítás alapos gyanújával.

A helyzet a vasárnapi önkormányzati választásokon már oda vezetett, hogy Kispaládon a helyiek útját állták a voksturistáknak, amiből kisebb balhé lett. Ahogy azt akkor is megírtuk, az RTL Klub a helyszínen forgatott, erről jelent most meg hosszabb riport. A felvételeken látszik, hogy a helybéliek meglehetősen indulatosan fogadták a határ túlsó feléről érkezőket, egy párt, akikről állították, hogy még sosem látták őket a települések, kérdőre is vonták. Egy idő után azt is megkérdezték tőlük, tudnak-e egyáltalán magyarul.