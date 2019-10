Primitív, ostoba fajankó - mondta Kövér László Hadházynak

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő táblákat tartott Orbán Viktor pulpitusa alá, miközben a miniszterelnök az őszi parlamenti ülésszakot megnyitó beszédét tartotta. A táblákon olyan feliratok szerepeltek, mint hogy

Stop propaganda, stop korrupció.

Majd előkerült egy tábla az alábbi felirattal:

Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott

Ezt a táblát Orbán megpróbálta kiragadni Hadházy kezéből, de nem sikerült neki. Kormánypárti képviselők siettek a segítségére, kisebb dulakodás után végül elvették Hadházytól a táblákat.

A képviselő később beszélt róla, hogy a táblái között még ott lett volna a

Lónak a faszát!

feliratú is, amit a 24.hu-nak adott nyilatkozata szerint a miniszterelnök migránsozására tartogatott volna, de a dulakodás után már nem tudta felmutatni.

Hadházy akciója után Kövér László házelnök kérte az ellenzéki képviselőket, hogy tartsák be a házirendet, majd visszaadta Orbánnak a szót. A parlamenti közvetítés szerint Kövér „primitív, ostoba fajankónak” nevezte Hadházyt, és arra is utalt, hogy látták mit akart volna felmutatni, ezért is léptek közbe.