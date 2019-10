A nagyon gazdag hírességek tízezerszer több káros anyagot bocsátanak a levegőbe, mint egy átlagos ember

A világ leghíresebb embereinek károsanyag-kibocsátásának egy részét próbálta megmérni Stefan Gössling, a svéd Lund Egyetem kutatója. Eredményeiről nemcsak egy tanulmányt közölt, de röviden össze is foglalta őket a Conversation című tudományos lapban.

Az ilyesmit persze lehetetlen pontosan megmérni, ahhoz az adott személy minden mozdulatát követni kéne, de Gössling számára kapóra jött, hogy a legenergiaigényesebb emberi tevékenységet, a repülést az igazán híres emberek viszonylag jól dokumentálják közösségi oldalaikon. Úgyhogy fogta magát, és megnézte, hogy 2017-ben egy rakás híres ember hol járt a világban, és hogyan jutott el oda. És azt találta, hogy a legismertebb emberek, elsősorban éppen azért, mert mindenhova magángéppel repülnek,

tízezerszer több káros anyagot bocsátanak ki, mint egy átlagos ember a bolygón.

Hogy a károsanyag-kibocsátásban eleve nagy különbségek vannak a gazdag, illetve a szegényebb országok lakói között, azt eddig is jól lehetett tudni. 2018-ban például a bolygó egy átlagos lakója Gössling szerint kevesebb mint öt tonna széndioxidot bocsátott a légkörbe. Csakhogy ez az eredmény úgy jöhetett ki, hogy vannak rengetegen a bolygón, akik jóval kevesebbet bocsátottak ki, míg vannak olyanok is szép számmal, akik pedig az átlagnál jóval többet.

A repülésnél különösen láthatóak lesznek ezek a különbségek: az egy főre vetített átlag az 115 kilogramm széndioxid kibocsátása évente, de ez úgy jön ki, hogy a világ lakosságának egy jelentős része egyáltalán nem repül. Ezen a téren különösen kilógnak a leggazdagabb emberek: Gössling számításai szerint például Bill Gates 1600 tonna széndioxidot bocsát ki repüléseivel egy év alatt.

Gössling szerint e különbségek figyelembe vétele nagyon fontos akkor is, ha a párizsi klímacélok elérését tartjuk szemünk előtt: egyrészt a globális egyenlőtlenségeket, másrészt pedig az országokon belüli egyenlőtlenségeket is tekintetbe kell venni, amikor a kibocsátást csökkentő lépésekről döntünk.

Ennek a kérdésnek a vizsgálata közben végezte el a kutatását, melyben tíz híresség közösségi oldalakon közzétett tartalmai alapján számolta ki a repülésből származó karbonlábnyomukat. És Gössling szerint már ennek a tíz embernek a követése is arra utalt, hogy az emberiség egy rendkívül szűk csoportjának nagyon jelentős szerepe van a globális felmelegedésben. Mint írja, szerinte ez valószínűleg elmondható amúgy a gazdasági, kulturális és politikai elitek nagy részéről is.

A vizsgált hírességek között focista, színész, vlogger és divattervező is szerepelt. A lista élén végül Bill Gates végzett, 1600 tonnányi károsanyag kibocsátásával, a második Paris Hilton lett 1200 tonna fölött, míg Jennifer Lopez végzett harmadikként 1000 tonna fölött. A negyedik Oprah Winfrey, az ötödik pedig Mark Zuckerberg lett. De Gössling sem állítja, hogy ők lennének azok a személyek, akik a legnagyobb szennyezők, egyszerűen csak az ő életüket lehetett egy éven át viszonylag pontosan rekonstruálni, lehetett tudni, milyen géppel és hova, mikor repültek, meddig maradtak ott. Így is lehettek utak, melyekről nem került ki semmi a sztárok közösségi oldalára, szóval szerinte számai eleve egy konzervatív becslést jelentenek csak.

Paris Hilton 2019 szeptemberében Fotó: Roy Rochlin/AFP

Gössling szerint eddig is ismertünk becsléseket, melyek szerint a világ legazdagabb 10 százaléka felelős a globális karbonkibocsátás feléért, de a klímapolitikákban erről a típusú egyenlőtlenségről mégis ritkán esik szó. Azonban nehéz lesz úgy klímacélokat elfogadtani és keresztül vinni, ha közben egy apró, de rendkívül szennyező csoport folyamatosan növelheti az energiafogyasztását, miközben az életmódjukat követendőnek ábrázolhatják a közösségi oldalakon. Ráadásul a vagyonuk révén ezek a személyek egy sor születőfélben lévő piaci szabályozás alól is megmenekülnek, melyek éppen a szennyezés visszaszorítását céloznák.

Gössling szerint nem véletlenül beszél arról Greta Thunberg is, hogy minél nagyobb a karbonlábnyomod, annál nagyobb a morális kötelességed is. Épp ezért szerveződnek egyre komolyabb mozgalmak a repülés visszaszorításáért is, de ezek elsősorban a kereskedelmi légi forgalomra fókuszálnak, és a leggazdagabbak magángépeit nem érintik.

Korábban mi is írtunk arról, hogy egyre többen vannak, akik feladják a repülést, hogy így védjék a környezetet. Egy friss jelentés szerint pedig lassul a globális légi forgalom növekedése a „repülés okozta szégyenérzet” terjedése miatt.