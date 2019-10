39 rendbeli emberöléssel vádolták meg brit halálkamion vezetőjét

A kamionja rakterében életét vesztett 39 ember mindegyikének megölésével vádolták meg a brit hatóságok Maurice Robinsont. A 25 éves férfi vezette azt a kamiont, amit szerdán fedeztek fel egy essexi parkolóban, rakterében 39 halottal.

A hatóságok emberölés mellett embercsempészettel, a bevándorlási szabályok megsértésével és pénzmosással is meggyanúsították az északír férfit, akinek hétfőn van jelenése a chelmsfordi bíróságon.

A brit hatóságok szerdán fedezték fel a bolgár rendszámú kamiont. A rakodóterében 31 férfit és nyolc nőt találtak, egyikük se élte túl az utazást. Ami nem csoda, a jelentések szerint haláluk előtt fél napot töltöthettek -25 fokos hidegben.

A hatóságok eredetileg kínaiként azonosították az áldozatokat, de miután híre ment a történteknek, Vietnamból is aggódó hívások érkeztek olyanoktól, akik nagyjából akkor veszítették el kapcsolatot Európába tartó szeretteikkel, amikor a kamion rakterében csempészettek is bajba kerültek. Mint kiderült, több áldozat is hamis kínai papírokkal utazó vietnami lehetett, ezért a brit rendőrség már Vietnam londoni nagykövetségével is egyeztet. (Via BBC)