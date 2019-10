Az MSZP-s Horváth Csaba csak két hete polgármester, máris átláthatatlanabbá tenné Zuglót

Az MSZP-s Horváth Csaba, aki az ellenzék közös jelöltjeként a szavazatok 50,33 százalékával zuglói polgármester lett, az új képviselő-testület hétfői alakuló ülésére benyújtott előterjesztése szerint egyből azzal kezdené, hogy szinte bármiben egyedül dönthessen, ha a kérdést halaszthatatlannak minősíti, illetve ne kelljen a képviselőtestület hozzájárulása több 100 millió forintos ügyekhez – írja az Átlátszó.

Ez azért is érdekes, mert a képviselőtestületben is tarolt az ellenzék: a Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP összefogás 15 jelöltje jutott be, van még 1-1 képviselője a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak és a Civil Zugló Egyesületnek, míg a Fidesz-KDNP csak 4 helyet szerzett.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testületi szervezeti és működési szabályok (SZMSZ) felhatalmazzák a polgármestert arra, hogy a testület két ülése között halaszthatatlan esetben döntsön, ez alól csak pár hatáskör, például a rendeletalkotás kivétel. Az önkormányzatok ezzel jellemzően szűk körben élnek, pontosan meghatározva, milyen kérdésekben jogosult a polgármester dönteni.

A lap szerint Horváth Csaba megkerülheti az átláthatósági és nyilvánossági garanciákat, amik a képviselőtestület működéséhez kapcsolódnak, csak halaszthatatlannak kell minősítenie az ügyet.

Sőt Horváth benyújtott egy salátarendeletet is, ami az önkormányzat vagyonát érintő ügyekben a rendes ügymenetet illetően is csökkentené a képviselőtestület döntési jogkörét: sokszorosára emelné azt az értékhatárt, ami felett a képviselőtestület hozzájárulása kellene, ingó vagyontárgyaknál 50 millióról 150 millióra, ingatlanoknál 50 millióról 250 millióra emelné.

A lap felidézi, hogy a volt zuglói polgármester, Karácsony Gergely főpolgármester a választás előtt megjelent hangfelvételen azt mondta: „Csabának legalább annyi esze van, hogy tudja mi az, amiért börtönbe lehet menni. Ez nyilván kifelé nagyon ciki, meg tartalmiakban is sok szempontból ciki.” (Átlátszó)