Ursula Von Der Leyen hivatalosan is elfogadta Várhelyi Olivért biztos-jelöltnek

Információink szerint Ursula Von Der Leyen, az Európai Bizottság következő elnöke arról értesítette a tagállamok kormányait tömörítő tanácsot, hogy elfogadta a magyar és a francia kormány új jelöltjeit a biztosi pozícióra.

Ez azt jelenti, hogy Várhelyi Olivér (itt olvashatja a portrénkat róla) megkezdheti a felkészülést a parlamenti meghallgatásokra. Már november 1-én hivatalba kellett volna lépniük az új biztosoknak, de a jelölések körüli problémák miatt ezt december 1-re tolták.

A 28 tagállamból 27 jelölt biztosokat, mert a kilépésre váró Nagy-Britannia nem akart senkit sem küldeni. Ugyanakkor a legújabb brit halasztási kérelem hétfői elfogadásakor (most éppen 2020 január 31 a Brexit tervezett ideje) a tanács jelezte, hogy elvárja a brit kormánytól, hogy küldjön biztost Brüsszelbe. Erre még nem érkezett válasz Londonból.

Várhelyi Olivér a belga királyi család újévi fogadásán idén januárban. Fotó: JAMES ARTHUR GEKIERE/BELGA/AFP

A többi jelölt közül három bukott el az Európai Parlamentben. Először a magyar és a román kormányok jelöltjei, majd kicsit későbbi szakaszban a franciáé. Trócsányi László magyar jelöltnél a vagyonbevallásában találtak problémát (tulajdonosa volt egy állami megrendeléseket elnyerő ügyvédi irodának, de ezt nem tüntette fel), és Oroszország iránti politikai elkötelezettségét (igazságügyi miniszterként kiadott két amerikaiak által lépre csalt orosz fegyverkereskedőt Oroszországnak) kifogásolták. A román jelöltnek szintén a vagyonbevallásával volt baj (nem tüntetett fel egy nagyértékű lakáshitelt), míg a francia jelölttel szemben az volt a kifogás, hogy még EP-képviselőként belpolitikai feladatokkal bízta meg az EU-s fizetésből élő asszisztenseit.

A francia és a magyar kormány már megnevezett új jelölteket, és Ursula Von Der Leyen most jelezte, hogy elfogadja őket. A román kormány - ami éppen csak megalakulóban van, Ludovic Orban új miniszterelnök alig néhány napja kezdte meg a munkát - viszont még nem jelölt senkit.

Az első körben elbukottak közül a francia és román jelölt is nő volt. Ez azért fontos, mert Urusula Von Der Leyen azt ígérte, hogy a biztosok fele nő lesz, és az arányok velük még pont kijöttek. Második körben a magyar kormány ismét férfit jelölt, de most a francia kormány is egy férfit küldött. Az arányok már akkor is megváltoznak így, ha a románok ismét nőt küldenek, de úgy látszik, hogy Ursula Von Der Leyen ebbe már belement. (Korábban kérte a három problémás kormányt, hogy női jelöltet is nevezzenek meg, de erre se Macron, se Orbán nem volt hajlandó.) így viszont az új román kormányfőnek, Ludociv Orbannak mindenképpen illene nőt jelölnie, különben az arány teljesen elcsúszik.