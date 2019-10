Középső ujját felemelve tiltakozott Putyin konvojánál, de egy civil ruhás férfi közbelépett

Egy olvasónk küldte el az alábbi felvételt, ami szerda este készített Budapesten, a József nádor térnél. Mint meséli, éppen ekkor ért oda a budapesti látogatásról távozófélben lévő Vlagyimir Putyin konvoja, ő pedig úgy döntött, hogy az orosz államfő által elkövetett háborús bűnök miatt középső ujját felmutatva fog tiltakozni, és ezt rögzíti is telefonjával.

Ez azonban csak egy darabig történhetett zavartalanul, pár másodperc után ugyanis odalépett hozzá egy civil ruhás férfi, aki közölte, hogy a rendőrségtől van, és felszólította, hogy ezt fejezze be, majd a kezét is lehúzta.

A felvételen is hallható, ahogy a bemutató férfi próbált azzal érvelni, hogy a szabad véleménynyilvánítás szabadságába belefér, hogy így tiltakozzon, de a magát rendőrként bemutató férfi hajthatatlannak bizonyult. Olvasónk elmesélte azt is, hogy a férfi nem volt erőszakos, de annyit azért megjegyzett, hogy örüljön neki, hogy ő csinálja ezt, és nem ők, mutatott ekkor a konvoj irányába. Nem sokkal később az autók már tovább is haladtak, intézkedés pedig a helyszínen nem történt.