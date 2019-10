5 évet is kaphat a férfi, aki a hajánál fogva rángatott egy nőt a 83-as főút mellett

Október 18-án került fel a Facebookra egy videó, amin az látszik, ahogy egy férfi a hajánál fogva rángat egy nőt Pápa közelében, a 83-as főúton.

A felvétel bejárta az internetet, és rendőrségi ügy lett az esetből. A Veszprém megyei rendőrség az Indexnek azt mondta, habár először a csekélyebb büntetési tételű garázdaság miatt indult eljárás az ügyben, azóta olyan információk kerültek a rendőrség birtokába, hogy már személyi szabadság megsértése miatt nyomoznak. Ez súlyosabb bűneset, akár 5 éves szabadságvesztéssel is büntethető, ha pedig az áldozat 18 évesnél fiatalabb, akár 8 év is lehet a büntetés.

A Facebookon persze leginkább azon borultak ki az emberek, hogy bár több autó is elhajtott az úton, senki nem állt meg segíteni a nőnek, a felöltött videó készítője is csak kuncog és szörnyülködik a látottakon. Az Index megkérdezte a rendőrséget arról is, érdemes-e ilyen, agresszív bűncselekmény esetén egy szemtanúnak beavatkozni, a válasz az volt: nem.

„Senkitől sem várható el, hogy szemtanúként saját testi épségét kockáztassa, kivéve azoktól, akiktől ez hivatásukból adódóan elvárható. Minden szemtanúnak azt javasoljuk, hogy ilyen esetben hívják a 112-t” - írták. (Index)