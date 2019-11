Schmitt Pál bejelentette, hogy a nemzet sportolói az atlétikai vébé megrendezését kérik Karácsonyéktól

Jobbra Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, kétoldalt Kulcsár Győző, Kárpáti György, Weltner Györgyné Ivánkay Mária, Portisch Lajos (b-j), a Nemzet Sportolói társaság tagjai az új tag jelölésén a Sportért Felelős Államtitkárságon 2017. május 30-án Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A nemzet sportolói arra kérik Budapest új vezetőit, hogy járuljanak hozzá a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által Budapestnek ítélt 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez - tájékoztatta a nemzet sportolói nevében Schmitt Pál szombaton az MTI-t.

A közlemény szerint a Nemzet Sportolója címet viselő Balczó András, Hammerl László, Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Kárpáti György, Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Székely Éva és Varga János aggodalommal figyeli a világbajnokság megrendezésével kapcsolatos híreket. Meggyőződésük, hogy a nagy világversenyek rendezése nemcsak Magyarország jó hírét kelti, hanem fokozza a fiatalok érdeklődését a sport iránt, és a magyarok jó szereplésén keresztül hozzájárul az egészséges hazaszeretet erősítéséhez is.

Hozzátette, Budapest ebben az évben Európa sport fővárosa volt, és bizonyította azt is, hogy a legkülönbözőbb sportágakban képes nagy versenyeket rendezni. „Büszkék vagyunk rá, hogy szeretett fővárosunk, Budapest és más nagyvárosok is az országban számos nagy világverseny megrendezésével hozzájárultak hazánk jó híréhez, nemzetközi megbecsültségéhez” - olvasható a közleményben.

Fotó: MTI

Az atlétikai vébé tavaly elnyert rendezése és a kormány szerint ahhoz okvetlenül szükséges 150 milliárdos megastadion sorsa azután vált bizonytalanná, hogy Orbán Viktor meglepetésre bejelentette: csak akkor lesznek nagy kormányzati beruházások Budapesten, ha ahhoz a Fővárosi Közgyűlés is hozzájárul.

Karácsony erre először azt reagálta, hogy stadionépítések ügyében „közvetlenül a budapestiekhez fog fordulni”. Pár nappal később, konkrétan a Nemzeti Atlétikai Központról azt mondta: „Az én álláspontom az, hogy erre a stadionra nincsen szükség, de örülök annak, hogy ha erről kialakul egy társadalmi párbeszéd, és nyitott vagyok arra, hogy ha azok a fejlesztések, amelyek Budapest számára különösen fontosak, és az én programomban szerepeltek, hogy ha ezek is felkerülnek a megvalósítandó fejlesztések listájára, akkor nyitott vagyok arra, hogy ebben az ügyben is esetlegesen az álláspontomon is változtassak.” A szerdai kormányülésen pedig azt kérte a kormánytól, hadd tájékozódjon részletesebben a stadionról, illetve arra utalt, hogy egészségügyi fejlesztésekért cserébe lenne hajlandó engedni az ügyben.

Az érintett kerület, Ferencváros új polgármestere azt mondta, az atlétikai stadiont viszont „minden eszközzel akadályozni” fogja. Baranyi Krisztina szerint „nincs rá szükség, Ferencváros legértékesebb telkét veszi el, és a későbbi fenntartása is súlyos százmilliókba, milliárdokba fog kerülni”.