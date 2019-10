Karácsony: Ahogy megválasztottak, egyből ötvenen kértek tőlem parkolási engedélyt

„Én egy nagyon normális csávó szeretnék lenni a főváros élén is, aki mindenkiben keresi a partnert, és ha valakiben nem találja meg, akkor azt elmondja a budapestieknek” - mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Political Capital szerdai konferenciáján, ahol ellenzéki kerületi polgármesterekkel együtt értékelték az önkormányzati választások eredményeit. „Én azzal nyertem választást, hogy úgy fogunk csinálni, mintha egy normális országban élnénk. Például egészségügyre, és nem stadionokra költenénk a pénzt.”

Karácsony szerint semmi meglepő nincs abban, hogy a kormány együttműködőnek mutatkozott az elmúlt hetekben.



László Imre 11. kerületi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester Fotó: botost/444.hu

„Mindkettőnknek az a politikai érdeke, hogy normális együttműködés legyen a kormány és a főpolgármester közt. Ők egyféleképpen nem fogják tovább rombolni a saját megítélésüket, ez pedig az, ha normálisan viselkednek. És ez a budapestiek érdeke is, én őket akarom képviselni, és nem akarom a várost háborúba sodorni.”

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint is másképp áll most a kormány a fővároshoz és a nagyberuházásokhoz, mint korábban. Utóbbiak különösen érintik Ferencvárost, itt épül például a „kézilabdacsarnokként kezelt rendezvényközpont a Népligetnél” és az atlétikai stadion is.

Baranyi szerint vannak fejlesztések, amiket a fővárosnak is támogatnia kell, például az atlétikai stadion közelébe tervezett 12 ezer új, kollégiumi férőhelyet, amivel talán elérhető lenne, hogy „pályakezdő fiatalok ne 200 ezer forintot fizessenek egy lakásért”.

Támogatja az evezőspálya létrehozását is, mert „mindannyiunk közös érdeke, hogy a Duna-partot átadjuk a lakosságnak”. Szerinte

parkolásügyben is megváltozott a légkör, és úgy tűnik, „a kormányzat beleegyezhet abba, hogy elengedjék a pártokhoz kötődő oligarchákat, akik 30 éve lopják a pénzt”. Az atlétikai stadiont viszont „minden eszközzel akadályozni” fogja, mert „nincs rá szükség, Ferencváros legértékesebb telkét veszi el, és a későbbi fenntartása is súlyos százmilliókba, milliárdokba fog kerülni”.

„Ez nem az úgynevezett baloldali pártok sikere”

Szóba került az is, mennyire lehet a jövőben egyben tartani az ellenzéki pártszövetséget. Karácsony azt mondta, kifejezetten az ő kérésére alakítanak külön frakciókat a fővárosi közgyűlésben, mert „kell, hogy legyen a pártoknak agendája, megőrizzék a saját arculatukat, és tudjanak ügyeket felmutatni”.

Baranyi Krisztina 9. kerületi polgármester Fotó: botost/444.hu

Baranyi szerint lehet, hogy ez fővárosi szinten indokolt, de a kerületekben nagyon károsnak tartja a szétszakadást. „Ferencvárosban nem a pártok kívánságlistája alapján dől el, hogy hány alpolgármester lesz. Megtehetem ezt, mert engem nem a pártok alkudozásai tettek ide, hanem a program, amit közösen alakítottunk ki.



De érzékelek aggodalmakat polgármestertársaimtól, hogy ez nem mindenhol van így.” Márpedig Baranyi szerint, ha az ellenzéki pártok marakodni kezdenek a bizottsági helyeken és hasonló pozíciókon, az emberek „el fogják veszíteni a hitüket, hogy érdemes leváltani a Fideszt 2022-ben”.

A mostani sikerről azt mondta, „nagy az eufória, osztozom is ebben”, de „ezt az eredményt nem az úgynevezett baloldali pártok érték el, hanem ez annak a politikai terméknek a sikere, amit ezek a pártok előállítottak, és amihez civilek csatlakoztak”.

Józsefvárosban társadalmi kísérlet jön

„A Fidesz józsefvárosi frakcióvezetője azt mondta, nem érdemes engem ütni, mert azonnal címlap lesz belőlem. Ez egyrészt humoros, másrészt mutat valamit abból is, hogy miben lesz más a nyolcadik kerület. Ez egy fontos társadalmi kísérlet” - mondta Pikó András, aki néhány száz szavazattal nyerte meg a józsefvárosi választást, jelentős részben egy mélyen beágyazott és aktív, civil kampánynak köszönhetően.

Pikó szerint ehhez az volt a kulcs, hogy „folyamatosan önazonosak voltunk, nem sunnyogtunk. Elmondtam, hogy 2015-ben kint voltam a Keletiben, és ételt osztottam a menekülteknek. Szerintem ez fontos,



a NER-rel szemben csak baromi erős identitással lehet fellépni”. Pikó szerint „a NER egy bullyingra optimalizált rendszer, folyamatos elnyomást gyakorol. A kopogtatáskor azt mondták az emberek, hogy nem az a baj, hogy kilopják a szemüket, hanem hogy közben leszarják a fejüket”.

„Amikor odamentem személyesen bemutatkozni, egyszerűen azért, mert így illik, minden ember behívott magához. A NER-re egy civil, részvételi működésű önkormányzat a gyógyír, minden ennek lesz alárendelve, folyamatosan az emberek között leszünk.”

Pikó elmesélte azt is, hogy amikor az átadás-átvételnél fideszes elődjével, Sára Botonddal találkozott, mindketten feszélyezettek voltak, de „volt egy emberi pillanat, amikor elgondolkodtam a saját felelősségünkön”. Sára ugyanis „őszinte aggodalommal megkérdezte”, vissza fogják-e bontani a Bláthy Ottó utcában felállított Trianon-emlékművet és országzászlót.

Bár Pikó kampánycsapatában is többen szívesen eltüntetnék az emlékművet, ő mégis megígérte Sárának, hogy megtartják. „Azt mondtam, tudom, hogy nektek ez fontos, és csak 270 szavazat volt a különbség, nem fogom elbontani. Nem viszek oda hivatalos rendezvényt, és mi részvételi módon fogunk ilyen ügyekben dönteni, de ezt békén fogom hagyni”.

Karácsony is beszélt a részvétel fontosságáról, mert „a képviseleti demokrácia nemzetközileg is válságban van. Nagyon aktívan kell kommunikálnunk a választópolgárokkal, így tud erős maradni ez a szövetség”. A nyitás egyik szimbolikus lépésének tartja, hogy a Városháza előtti parkolót megszüntetik, és parkot hoznak létre a helyén. „Amikor főpolgármester lettem, másnap 50 ember kért tőlem ide parkolóengedélyt.”

Éppen ezért, amikor a moderátor rákérdezett, azt mondta,

a 2022-es miniszterelnök-jelöltet is előválasztáson lenne a legjobb kiválasztani. „Az ellenzéki politikát ki kell nyitni az emberek felé. Pikó azért indulhatott el, mert a pártok azt gondolták, hogy a nyolcadik kerület tuti bukó, induljon el valaki. Baranyi Krisztinának a teljes pártelittel meg kellett küzdenie, hogy elindulhasson. Ez mutatja, hogy a pártok közti együttműködés nem elég. Kell a helyi beágyazottság, a helyi legitimitás és a csapat, amely házról házra jár.”

„Fontos, hogy összeállt az ellenzék, de még fontosabb, hogy kinyitotta a kapukat. Csak a civil világra nyitott ellenzéknek van esélye a Fidesszel szemben.” A 2. kerületben nyertes Őrsi Gergely szerint azért fontosak ezek az ellenzéki sikerek, mert így „lehetőség van alternatívát mutatni, hogyan lehet egy normális politikai kultúrát, normális működést meghonosítani. Megadhatjuk a lehetőséget azoknak, akik eddig a kerületi újságokat szerkesztették, hogy szabad újságíróként működjenek, és ne kelljen felküldeniük politikai jóváhagyásra az újságot, meg ne legyen kvóta, hogy hány oldalon kell szerepelnie a politikai vezetőnek”.

Őrsi Gergely 2. kerületi és László Imre 11. kerületi polgármester Fotó: botost/444.hu

László Imre 11. kerületi polgármester arról beszélt, hogy könnyű helyzetben volt, mert hat párt kérte fel polgármesterjelöltnek. A DK-s politikus azt mondta, ekkor leült Gyurcsány Ferenccel, és elbeszélgetett vele arról, komolyan szeretnék-e, hogy ennyi idősen elvállalja a feladatot.



„Azt mondta, egészséges vagy, minden rendben van!” „Soha, senki nem nyerte még 50 százalék felett ezt a kerületet, és erre nagyon büszke vagyok. Egyszer majd megkérdezem a közvéleménykutatókat, vajon mekkora szerepe volt ebben a támadásnak, amit indítottak ellenem” - utalt arra, hogy a kampányban szexuális zaklatással vádolta meg a kormánypárti média.

„Nem pártprogram szerint fogunk dolgozni. Azokat kell képviselnünk, akik megválasztottak minket. Nem egy központi hatalom perifériás csápjaként kell viselkednie egy önkormányzatnak, ami végrehajtja azt, amit a központban eldöntenek. Eddig ez volt a helyzet.”