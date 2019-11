Jászberényben kiderült, hogy a Fidesz semmit nem tanult az október 13-i vereségből

A Fidesznek sikerült az a bravúr, hogy a Jászberényben október 13-án elszenvedett szoros vereséget egyetlen egy hónap alatt megsemmisítő kudarcba fordítsa. Ehhez semmi mást nem kellett tenniük, csak azt, amit eddig.

Egy hónappal ezelőtt Budai Lóránt, az ellenzék jelöltje nyerte a polgármesterválasztást a jászsági városban. Nagyon kicsi, mindössze 14 szavazatos különbséggel győzte le a települést 2010 óta irányító Szabó Tamást. A Fidesz elérte azt, hogy az eredményt megsemmisítsék, és új polgármesterválasztás írjanak ki.

Budai most vasárnap már nem 14, hanem 3758 szavazat különbséggel nyert.

A megismételt szavazásra sokkal többen mentek el, a részvételi arány az októberi 42,58 százalék helyett 62 százalékos volt, ennyien még nem szavaztak soha önkormányzati választáson a városban. Az eddigi fideszes polgármester, Szabó Tamás négy hét alatt 674-gyel növelte a szavazói számát. De ez eltörpül az ellenzéki mozgósítás mellett. Budai 4418 szavazattal kapott többet, mint egy hónapja. (Ez a plusz támogatás sokkal több, mint amennyi szavazatot Szabó kapott összesen október 13-án, és majdnem annyi, mint Szabó összes mostani szavazata.)

Így visszagondolva egészen komikus, amit a Mi Hazánk mozgalom művelt. A megismételt választás előtt a jelöltjük, Dobrosi Péter bejelentette, hogy visszalép, mert szerint az ellenzéki jelölt, Budai ALKALMATLAN, és nem szeretné megosztani a jobboldali szavazatokat, vagyis a fideszes Szabó esélyeit akarta növelni. A pártközpontból ugyanakkor jelezték, hogy Dobrosi visszalépése helyi döntés volt, de az elnökség felülbírálta azt, mert nemcsak az ellenzéki jelölt alkalmatlan, hanem a fideszes Szabó is, és mivel egyiküket sem tudják támogatni, Dobrosi mégis elindul. A korábbi szoros eredménynél még talán lett volna ennek jelentősége, a most vasárnap Dobrosira adott 86 szavazat az égvilágon semmit sem döntött el.

Miben változtatott a Fidesz október 13-ához képest, leszűrve a vereség tanulságait? Röviden: semmiben.

A kampány valódi arca nem Szabó Tamás volt, hanem a Fidesz országgyűlési képviselője, Pócs János, aki mintha a gyámja lenne a 2010 óta a várost irányító Szabónak. Pócs pedig hozta, amit eddig, a kormánysajtó pedig bőven lehetőséget adott neki, hogy Gyurcsánynézzon:

Pócs egyszerűen képtelen volt kilépni abból a szerepből, hogy ez egy polgármesterválasztás, és nem az ő országgyűlési mandátumáról szavaznak. Még a választási műsorba is elkísérte Szabót, ahol azt mondta, hogy az ellenzéknek csak annyi a programja, hogy utálják Orbán Viktort, Pócs Jánost és Szabó Tamást:

Pócs hol egy készülő aszfaltcsík mellől, hol a szerinte a milliárdos támogatásokról az ő közbenjárására döntő Parlamentből jelentkezett be azzal, hogy Jászberény nem lehet ellenzékben.

Kommunikációban egy hónappal október 13-a után sem váltott a Fidesz, Szabó mellett továbbra is azzal a remekül bevált szlogennel kampányoltak, hogy ő ALKALMAS.

Fotó: Pócs János/Facebook

Lehet, hogy azt már Szabó is érezte, hogy az alkalmas-nem alkalmas témában valamit újítani kell, és éppen a Hír TV kamerái előbb próbált improvizálni, amiből az jött ki, hogy „Budaiék nyilván mindennemű inkompetencia nélkül” próbálkoznak.

Budait változatos módszerekkel támadták, leginkább a szélsőjobbos múltjával. És természetesen nem maradtak el a postaládákba dobott, az ellenzéki jelöltet lejáratni próbáló névtelen levelek sem. Adjuk meg, ebben a műfajban különösen erős lett a jászberényi szórólap.

Bedobták a közös fotót is Orbán Viktorral, ami szinte sehol nem vált be októberben.

Fotó: Szabó Tamás/Facebook

És ha Orbán nem is, azért Szijjártó Péter gyorsan megjárta Jászberényt. Hatástalanítani próbálták ugyanis azt a bombát, amit az Electrolux élesített szeptemberben, bejelentve, hogy 800 embert elküldenek a városban működő üzemükből. Ez a hír már az októberi választás előtt kijött, de az előző választásnál nem söpörte el a polgármestert. A kormány odaküldte Szijjártót, a külgazdasági miniszter bejelentette, hogy megoldották a problémát munkahelyteremtésekkel, aztán rohant vissza, hogy fogadja Erdogant. Annyi ideje még volt, hogy bemenjen a helyi tévébe, ahol elmondta, hogy a megoldást közösen dolgozták ki Szabóval, és akkor tudja garantálni a sikerét, ha Szabó folytatja.

Ezt a műsor végén is megismételte, de ott már nem felejtette el megemlíteni Pócs János fontos szerepét is.

Pócs aztán a választási vereség gyorsmérlegében azt mondta, hogy a korábban a kétfordulós választásokkor érezhető győzteshez való csatlakozás hangulata lehet a vereségük egyik oka. Szerinte Szijjártó szavait kiforgatták, amikor az úgy jött le, hogy csak akkor valósítják meg a bejelentett fejlesztéseket, ha Szabó marad a polgármester.

Az ATV-nek a választás másnapján, most hétfőn már azt mondta Pócs, hogy meglepődött, és padlóra került. Szerinte a tanulság az, hogy a jó dolgokat rosszul kommunikálták.

Arról nem ejtett szót, hogy mennyire volt jó jelölt Szabó. Az előző, októberi választáson is kevesebb szavazott kapott, mint a fideszes egyéni jelöltek. Különösen nagy botrányt váltott ki a városban, amikor a polgármester a válása miatt lakást keresett, és beköltözött egy tetőtéri önkormányzati lakásba, amire egy háromgyerekes család is pályázott.

A Fidesznek abban nagy szerencséje van, hogy csak a polgármesterválasztást ismételtették meg, a város önkormányzati képviselőiről nem kell újra voksolni. A képviselőtestületben ugyanis Budaival együtt 7 ellenzéki képviselő van, szemben 7 fideszessel. És van egy Mi Hazánkos képviselő is (Dobrán Gyula). Abból, hogy a helyiek a második forduló előtt visszaléptek volna Szabó érdekében, nagyjából sejthető, hogy a fideszes vagy az ellenzéki oldallal szavaznak együtt.

Az új polgármester, a jobbikos Budai Lóránt a választás éjszakáján azt jelentette be, hogy mindenkire számít, aki hajlandó tenni Jászberényért. Azokra is, „akik síppal, dobbal, nádi hegedűvel kampányoltak ellene”. (Az erről szóló ATV-s bejelentkezésből az is kiderült, hogy a nádi hegedű régi jász hangszer.) A választáson egyébként Budai egyik legfontosabb témája a városba érkezett külföldi vendégmunkások voltak, amit a Fidesz kommunikáció ellen fordított. És épített arra is, hogy van egyfajta jász közösség, „egy büszke, öntudatos nép”, amelyet „nem lehet zsarolni, fenyegetni és szabad választásában korlátozni”. Budait úgy is ünnepelték a hívei, hogy „Győztek a jászok!” Az új polgármester arra a kérdésre, hogy szerinte a kormány megadja-e a megígért támogatásokat, azt mondta, hogy ebben egészen biztos.

Budai október 14-e után másodszor megy be - most már valódi - győztesként a városházára. Akkor talált több zsák iratmegsemmisítőben apróra vágott papírhalmot.