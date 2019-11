Leginkább kínai, török és bangladesi Mészáros 2rule-ja

Egy rövidnadrág, egy melegítőalsó, egy kapucnis felső. Ennyi „Made in Hungary” címkét viselő 2rule terméket találtunk az Intersportban, ahol nyár óta – egyéves várakozás után – a nagyközönség is vásárolhat a Mészáros Lőrinc-féle sportmárkából.

Nem annyira széles a 2rule-kínálat, de azért van baseballsapka, többféle póló, rövid és hosszú nadrágok, kabátok. A háromféle itthon gyártott termékhez hozzá sem kell nyúlnunk, ha tetőtől talpig be akarunk öltözni Kínában, Törökország és Bangladesben gyártott 2rule cuccokba.

Nem mintha a multicégek nem ottani alapanyagokat használnának, csak a 2rule kommunikációja éppen az volt, hogy ez magyar márka. Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője az akkor még Mészáros Lőrinc kezében lévő napilapban lelkesen üdvözölte a 2rule-t. „Nem az az abszurd, hogy létrejön egy saját, magyar, nemzeti sportmárka, hanem az, hogy mindeddig ilyen nem létezett”. Ami konkértan nem volt igaz, hiszen több, évtizedes múltra visszatekintő magyar sportmárka is van, mint például a Toti.

Jelenleg viszont legfeljebb a tulajdonosi köre magyar a Magyar Sportmárka Zrt.-nek. És természetesen a vásárlói, amelyek jelemzően NBI-es focicsapatok.

A vállfán lévő, egy kicsit koszos, amúgy Kínában gyártott 2rule-termék.

Amikor tavaly májusban először szólalt meg a cég akkori vezérigazgatója, Kővári Ágnes, azt mondta, hogy ő kereste meg Mészáros Lőrincet az ötlettel, a felcsúti milliárdos pedig „pénzügyi befektetőként leginkább a termékfejlesztéssel járó új feladatok munkahelyteremtő hatása, illetve hosszú távon a hazai ruházati és textilipar feltámasztásának lehetősége győzött meg”.

Mielőtt lett volna magyar alapanyag, előbb létrehozták a márkát, amivel villámgyorsan leszerződött három NBI-es csapat is, szakítva az addigi mezszállítójukkal. Annyira rohamtempóban írták alá a szerződéseket, hogy Kővári utólag kénytelen volt elismerni, hogy „az utolsó pillanatig, az NB I nyitányáig dolgoztunk a megjelenésükön. Mindennek stimmelnie kellett, picit ki is futottunk az időből.” A három klub közül kettő (a Diósgyőr és a Haladás) a szerződéskötés után több hónappal is a régi edzésfelszerelésében készült a meccsekre.

Gondok adódtak a megfelelő hazai partnerek megtalálásával is. Kővári másfél éve a munkahelyteremtésről és a hazai gyártásról azt mondta, hogy „együttműködés alakul ki például a rakamazi cipőgyártókkal, aminek lényege, hogy munkát biztosítsunk számukra, illetve a saját termékeink előállítása megvalósuljon. Hazánkban húsz éve nincs textilgyártás, hosszabb távon legalább egy újrahasznosító folyamatot szeretnénk ezen a téren is megvalósítani. Jelenleg három varroda bérmunkában dolgozik nekünk Kecskeméten, Gombán, Jászberényben, és a befektetővel közös szándékunk a hazai könnyűipar bizonyos szintű újjáélesztése”. A Népszava írta meg, hogy a beharangozott varrodák közül nem mindegyikkel sikerült tartósan megállapodni.

Az első nyilatkozatuk után végül tavaly nyáron, júliusban ejtették meg a bemutatkozó sajtótájékoztató. Kővári itt is azt hangsúlyozta, hogy



„...a hazai textilgyártás is feltámadhat a jövőben, ha a száz százalékban magyar tulajdonú 2Rule sportszermárka itthon gyártott termékei egyre szélesebb körben jelennek meg a sportvilágban”.

És hozzátette azt is, hogy „több ajánlat érkezett már külföldi ruhagyártóktól az előállításra, de elkötelezett szándékunk, hogy a 2Rule-termékek kizárólag Magyarországon készüljenek, ehhez keressük a partnereket”.

A Magyar Sportmárka Zrt. vezérigazgatójának viszont azt is el kellett ismernie, hogy

„a cég termékeinek 20-30 százaléka magyar gyártású, a tervek szerint ezt két éven belül megdupláznák, a harmadik év végére pedig a 90 százalékos arány elérése a cél. Ekkorra a szükséges anyagok hazai gyártását is el szeretnék indítani, a textilt ugyanis jelenleg külföldről kell beszerezni”.



Vagyis most a tervek szerint a 40-60 százalékos magyar gyártási arányon kellene dolgoznia a cégnek. Az Intersport kínálata alapján még messze nem tartanak itt.

Ebben semmi meglepő nincs. Hiába írta a 2rule mellett kiálló Bayer Zsolt a Magyar Időkben A 2rule és a csótányok című publicisztikájában, hogy itt lényegében a gonosz nemzetközi multik („akik saját érdekeiket követve termékeiket elsősorban Kínában, Törökországban, Indiában gyártják, és egyre gyakrabban derül fény arra is, hogy gyermekmunkást alkalmaznak – fogalmazzunk finoman – megkérdőjelezhető módon”) állnak szemben a nemzeti szuverenitási harcot folytató Magyar Sportmárka Zrt.-vel, a csoda az lett volna, ha Mészáros Lőrinc a hazai termelésre alapozva versenybe tudott volna szállni multikkal, akik nagyobb tételekben, olcsóbban tudnak gyártatni.

A pár héttel a bemutatkozó sajtótájékoztató után az Origón megjelent interjúban a vezérigazgató Kővári Ágnes már maga is azt mondta, hogy „az alapanyagot Kínából, Törökországból és Olaszországból hozzuk. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan azt a nagy brandek teszik. Azonban az, hogy az alapanyag Kínából érkezik, nem azt jelenti, hogy maga a termék kínai lesz. Egész egyszerűen nincs itthon megfelelő alapanyag, a textilgyártás megszűnt Magyarországon”. Olasz alapanyagot a 2rule termékek között nem találtunk.

A piacot jól ismerő, de névtelenséget kérő forrásunk szerint Magyarországon lehetetlen beszerezni olcsó, és megfelelő minőségű alapanyagot mezek, sportruhák gyártásához. A varrodákban pedig – akárcsak más területeken – óriási munkaerőhiány van. Ha találnak is megfelelő munkaerőt, az biztosan nem fog annyiért varrni, mint amennyiért a multiknak készítik a felszereléseket Kínában vagy Bangladesben.

Ezt támasztja alá, hogy a magyar gyártású 2rule termékek drágák. A melegítőalsó 25 ezer forint, ennyibe kerül a kapucnis kabát-pulóver is. A rövidnadrág pedig drágább, mint akár a 2rule másik, de kínai rövidnadrágja, vagy a multik hasonló cuccai. De a kínai 2rule-mezek is drágábbak, mint a multik hasonló darabjai.

Egy ritka darab: magyar 2rule, nem olcsón.

Nem csoda, hogy külföldi, ez esetben határon túli megrendelés legfeljebb akkor esik be, ha például a magyar állam által 5 milliárddal megtámogatott Csíkszereda vásárol be a 2rule-ból. A Pécs pedig egy év 2rule-ozás után másra váltott, miután mérlegelték „a sportszakmai (használhatóság, tartósság, kényelem stb), illetve a gazdasági (ár, fizetési és szállítási feltételek) érveket”.

A 2rule védelmére kelő Deutsch Tamás egy beszélgetésben abban látta a nagy piaci lehetőséget, hogy nemcsak a csapatok vesznek mezeket, hanem a szurkolók is, márpedig szerencsés esetben többen vannak, mint a focisták. Ez azért erősen véleményes Felcsúton, ahol édemes körülnézni a felcsúti leláton, hogy mekkor igény van egyáltalán a helyi focicsapatra, nemhogy a Puskás Akadémia-mezekre. A VIP-ben egyelőre nem ez a gálaöltözet, de más táborok ultrái sem érzik úgy, hogy 2rule-mezben kellene odaüzenniük a világnak.



A magyar mezek piaca nagyon-nagyon kicsi, még a Ferencvárosnál is. De ha ebből akart volna pént csinálni a 2rule, ehhez mondjuk nem ártott volna, ha a szurkolók vehettek is volna az új mezekből. De hónapokig erre azok is hiába vártak, akiknek megfordult a fejükben, hogy vásároljanak kedvenc csapatuk Mészáros-mezéből. Ez leginkább Diósgyőrben vagy Szombathelyen lehetett volna tényleges igény, pech, hogy a Haladás közben kiesett, és most a harmadosztály elkerüléséért küzd. Hogy meglegyen az NBI-ben az egynegyedes 2rule-kvóta, a feljutó Zalaegerszeg is berendelt a Mészáros Művek mezeiből. Sajnos neten nem lehet venni a ZTE új dresszéből, csak a helyszínen.

Hogy Mészárosék nem teljesen elégedettek azzal, ahogy alakultak a dolgok a Magyar Sportszermárka Zrt.-ben, azt jelzi, hogy tavaly októberben kivásárolták Kővári Ágnes 30 százalékát a cégből, az így kizárólagos tulajdonossá vált Talentis Group pedig Kővári helyett Bendik Bernadettet nevezte ki a cég élére.

A tavaly augusztusra ígért 2rule bemutatóterem idén tavaszra már meg is nyílt. Ez nem klasszikus márkabolt, hanem azt a célt szolgálja, hogy a csapatok leegyeztethetik, hogy milyen mezeket kérnek. A nagy üzlet az utánpótláscsapatok felszerelése lenne 2rule mezekkel. Pláne úgy, hogy azokat simán a multik árszintje közelébe, inkább a fölé lőtték be. A csapatok az új mezeket a közpénznek számító tao-pénzekből tudnák kifizetni, de egyelőre nem indult be ez a piac. Felcsúton a legkisebbektől a legnagyobbakig 2rule-ban feszítenek, de Diósgyőrben például csak a nagycsapat hordja Mészáros mezét, az utánpótlás játékosok a honlapon Nike-ban vannak.

Bendik Bernadett nyáron azt mondta, hogy „kiváltképp büszkék” arra, hogy a termékek száz százalékig magyar tervezésűek, „és gyártási költségünk nyolcvan százaléka hazai termelésből reali­zálódik. Növekvő megrendeléseink kiszolgálását öt hazai és négy külföldi varroda biztosítja”. Hogy mennyire megy a lakossági 2rule, arról nincsenek hivatalos információk, az biztos, hogy a TV2 mindent megtesz az ügy érdekében, akár bírságot is vállalva a hírműsorba bújtatott reklám miatt.

Megkerestük a kérdéseinkkel a céget, hogy pontosan hány százalékon áll a hazai gyártási mutató, de konkrét válasz helyett azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Bendik Bernadett sincs már a cégnél, és megint új irányítás van.

„2019. szeptember 1-ejétől Dr. Aszalós Enikő vezérigazgató vette át a Magyar Sportmárka Zrt. irányítását. Az újonnan felálló menedzsment legfontosabb feladatai között szerepel az új közép- és hosszú távú üzleti stratégia kidolgozása, amely kifejezetten igazodik a magyar textilipar valós helyzetéhez, és amelyben kiemelt figyelmet kap a magyar munkaerő és szakértelem bevonása. A stratégia főbb sarokpontjairól természetesen tájékoztatni fogjuk a sajtó képviselőit.”



A 30 éves Aszalós Enikőről kevés információ található meg a világhálón. 2016 januárban díszoklevelet vehetett át a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány szakirányú továbbképzésének elvégzése után, nyilatkozott is arról, hogy reményei szerint a médiában tud majd elhelyezkedni.