Erdogan a dzsihádisták Európába küldésével fenyegetőzik

Törökországot nem érdekli, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet fogva tartott dzsihadistáit, akiknek Ankara hétfőn megkezdte a kitoloncolását, visszafogadják-e vagy sem - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden az ankarai Esenboga repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján, mielőtt Washingtonba indult hivatalos látogatásra.

Fotó: Turkish Presidency / Murat Cetin/Anadolu Agency

A sajtótájékoztatón egy újságíró emlékeztetett arra, hogy az az amerikai állampolgárságú dzsihadista, akit Törökország hétfő reggel elsőként akart kitoloncolni Görögországba, egy napja a senki földjén vesztegel, miután a görög hatóságok a határról visszafordították. A török elnök erre reagálva úgy fogalmazott: "az, hogy ottmaradt-e a határon vagy sem, minket már nem nagyon foglalkoztat, mi továbbra is küldeni fogjuk őket. Az, hogy átvették-e vagy sem, minket nem igazán érdekel".

Süleyman Soylu török belügyminiszter november elején jelentette be: Ankara visszaküldi származási országukba azokat az úgynevezett idegen harcosokat, akik külföldről érkeztek, hogy az Iszlám Állam vagy valamelyik másik milícia kötelékében harcoljanak Szíriában, és most Törökországban raboskodnak. Soylu elmondása szerint jelenleg az Iszlám Állam mintegy 1200 külföldi szélsőségesét tartják fogva Törökországban. A török hadsereg ezen felül elfogott még 287 korábbi dzsihadistát is Északkelet-Szíriában, ahol Ankara október 9-én indított hadműveletet a törökök által terrorszervezetként kezelt kurd erők ellen.

A Ciprus közeli török tengeri próbafúrások miatt kilátásba helyezett európai uniós szankciókkal kapcsolatban Erdogan kedden arra szólította fel az EU-t, hogy "alaposan" vizsgálja felül álláspontját, miután Törökország területén négymillió menekült tartózkodik, és az Iszlám Állam sok harcosa van a török börtönökben, valamint Szíriában török ellenőrzés alatt.

"Lehet, hogy nem veszitek komolyan, de a kapuk megnyílnak, és meglátjátok, hogy a dzsihadistákat, akiknek elkezdtük a hazatoloncolását, visszaküldjük hozzátok" - fogalmazott.

A török elnök az uniós szankciókat illetően azt is mondta, hogy a Brüsszel és Ankara között fennálló párbeszéd nem köti Törökországot, és a tárgyalások "egy pillanat alatt" véget érhetnek. (MTI, Guardian)