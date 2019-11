Hongkong a teljes összeomlás szélén

Az öt hónapja tartó tüntetések után a városállamban a jogállam a teljes összeomlás szélére jutott, figyelmeztetett a helyi rendőrség kedden. A tüntetések az elmúlt pár napban különösen erőszakossá váltak: a rendőrség éles lőfegyverrel lőtt mellkason egy tüntetőt, míg egy Peking-párti férfit felgyújtottak a kormányellenes tüntetők.

Fotó: PHILIP FONG/AFP

A BBC beszámolója szerint az összecsapások a tüntetők és a rendőrök között kedden is folytatódtak. Több száz maszkot viselő tüntető dobálta a rendőröket különféle tárgyakkal, akik pedig könnygázzal oszlatták a tömeget. De zajlott békés tüntetés is a városban: több ezer irodai dolgozó vonult ki az utcára, Hongkong szabadságát követelve.

A városállamban júniusban indultak meg a tüntetések, miután a Pekinghez hű városvezetés megpróbált elfogadtatni egy törvényt, mely értelmében a gyanúsítottakat ki lehetett volna adni Kínának is. A tervezetet azóta ugyan visszavonták, de a tüntetések már rég a kínai befolyás ellen szólnak elsősorban.

Kedd délután a rendőrség szóvivője, Kong Wing-cheung arról beszélt, hogy a hongkongi jogrend a teljes összeomlás szélére sodródott, miután maszkos lázadók folyamatosan erőszakos cselekedeteket követnek el. A szóvivő beszélt arról is, hogy a Pekinget támogató férfi felgyújtása miatt gyilkossági kísérlet miatt indult nyomozás. A rendőrség egyben megvédte azt a rendőrt, aki hétfőn éles lőszerrel lőtt le egy tüntetőt: álláspontjuk szerint nem egyetlen tüntető, hanem egy egész csoport fenyegette a rendőr biztonságát, és közösen fellépve próbálták megszerezni a fegyverét, ezért a rendőr az előírásoknak megfelelően járt el. Mind a tüntető, mind a Peking-párti férfi továbbra is kórházban van, utóbbi állapota továbbra is kritikus.

Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Kedden a rendőrség az egyetemeken oszlatta fel könnygázzal az összegyűlt diákokat, a hongkongi Kínai Egyetemen pedig a diákok a campus körül próbáltak meg barikádokat emelni. A város több pontján emelt útakadályok miatt egész nap komoly fennakadások voltak a közlekedésben.

A héten azután durvultak el igazán az események Hongkongban, hogy hétfőn meghalt egy diák, aki egy rendőrségi akció idején leesett egy parkolóépület tetejéről.