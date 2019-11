Kitüntették Soros Györgyöt Bécsben

„Örülünk, hogy Bécset választotta, és ezzel hozzájárult a város egyetemi szerepének erősítéséhez” - mondta Michael Ludwig, Bécs főpolgármestere a Soros György által alapított Central European Universityről, azaz Közép-Európai Egyetemről, ami a napokban nyitja meg új kampuszát Bécsben, miután a magyar kormány igyekezett jogszabályi változtatásokkal megnehezíteni az egyetem magyarországi működését.

Ludwig egy rangos kitüntetést is adományozott Sorosnak, a magyar származású amerikai milliárdos a Bécsért Tett Szolgálatok Nagy Aranykitüntetését kapta.

Soros azt mondta, az egyetem gazdagítja a város kulturális és intellektuális életét, és „poétikus igazságosság, hogy a Közép-Európai Egyetem Bécsben lelt otthonra”. Soros ezzel Karl Popperre utalt, akinek munkái alapvető hatással voltak Soros gondolkodására és teljes világképére. Popper alkotta meg az úgynevezett nyitott társadalom definícióját is, Soros pedig filantróp tevékenységeivel saját bevallása szerint is a nyitott társadalom felé igyekszik terelni a világot. Popper pedig Bécsben született és itt is tanult, amíg 1937-ben a náci uralom elől kénytelen nem volt elmenekülni.

„Büszke vagyok, hogy elismerték mindazt a kemény munkát, amit édesapám végzett” – nyilatkozta Alexander Soros, Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke a kitüntetésről.

Az osztrák közmédia híradásaiban beszámolt arról is, hogy a CEU Budapesten kezdte meg működését, de Orbán Viktor miniszterelnöknek ezzel gondjai akadtak. (EuroNews)