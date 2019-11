Vasárnap lombgyűjtés közben még a százéves Bálint gazdát is felköszönthetik

Hűséges olvasóinknak aligha kell magyaráznom, hogy kicsoda Gerstl József. Az irodánknak otthont adó bérház lakóközösségének motorja, a Novotel és a Kongresszusi Központ főkertésze immár 27. alkalommal szervez lombgyűjtést a Gesztenyéskertben, hogy megakadályozza a gesztenyefák legalattomosabb kártevőjének, az aknázómoly elszaporodását.

József Bálint gazdával a Gesztenyéskertben Fotó: Gerstl József

A program november 17-én délelőtt 10:30-kor kezdődik, József szokás szerint büfével, zenével várja az önkéntes segítőket, akik idén a szponzoroknak hála öt új gesztenyefát is elültethetnek.