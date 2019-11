Egyre szorosabb a kapocs Orbán testvére és az állami pályázatokon taroló vállalkozó között

Már eddig is voltak egyértelmű jelei annak, hogy Orbán Viktor egyik testvére, ifjabb Orbán Győző szoros kapcsolatban áll egy vállalkozóval, akinek informatikai cégcsoportja sorban nyeri az állami megbízásokat. Ahogy azt a Direkt36 korábban feltárta, a miniszterelnök öccsét és a Szentgyörgyi Gábor nevű vállalkozót összekötötte a birkózás, és arra is volt példa, hogy közösen néztek focimeccset Felcsúton, néhány lépésre Orbán Viktortól.



Szentgyörgyi Gábor (jobbról a második) meccset néz az Orbán családdal. Jobb szélen ifj. Orbán Győző Fotó: botost/444.hu

Ez a kapcsolat azóta még szorosabbá vált. Szentgyörgyi egyik céges érdekeltsége tavasszal úgynevezett fióktelepet nyitott az Orbán család egyik ingatlanján. Szentgyörgyi egyik üzlettársa ebben a vállalkozásban ifj. Orbán Győző veje, Kovács Viktor. Kovács ráadásul közben feltűnt Szentgyörgyi informatikai cégcsoportjánál alkalmazottként.

Szentgyörgyi cégcsoportja az elmúlt néhány évben látványosan fellendült. Cégei közül kiemelkedik az IMG Solution Kft., amelynek bevétele 2012-ben még csak 46 millió forint volt, de tavaly már 9,5 milliárdos forgalmat ért el, miközben egészen a közelmúltig még működő honlapja sem volt. A cégnek ezt az után sikerült elérnie, hogy elkezdett sikerrel szerepelni nagyértékű állami közbeszerzéseken. A Direkt36-nak sikerült megszereznie olyan, eddig nem nyilvános közbeszerzési adatokat, amelyekből kiderül, hogy az IMG Solution kimagaslott a résztvevő cégek mezőnyéből az elmúlt évek több nagy informatikai és irodatechnikai beszerzésében.

Szentgyörgyi birodalma időközben több céggel is bővült, érdekeltségei pedig jelen vannak számos nagy, jelenleg is futó közbeszerzési programban. Az IMG Solution például tíz nagyobb, évekig tartó keretmegállapodásban van benne.

A Direkt36 megkereste a történet összes szereplőjét, de egyikük sem reagált a kérdéseinkre.

A hahóti kapcsolat

Egy kis Zala megyei falu, Hahót határában működik a Hahót Tőzeg Kft., amelynek gyártelepét egy földúton lehet megközelíteni. A többek között fűtőanyagként használt tőzeg kitermelésével foglalkozó vállalkozás része az Orbán család cégcsoportjának. A kft. a miniszterelnök 75 éves édesanyjának és egyik testvérének, ifj. Orbán Győzőnek a tulajdona.

A Hahót Tőzeg Kft. jogelődje a Gánt Kő és Tőzeg Kft. volt, a helyi táblán még ez a név szerepel Fotó: Pethő András (Direkt36)

A céges iratok és a földhivatali adatok szerint a cég a tulajdonosa annak a földterületnek is, ahol a gyártelep áll. Ugyanerre az ingatlanra jegyezte be a fióktelepét a veszprémi székhellyel működő Graneos Gépgyártó Kft. is idén áprilisban. Cégek akkor szoktak fióktelepet létesíteni, ha a székhelyüktől távolabb eső helyszínen is végeznek gazdasági tevékenységet.



Az nem világos, hogy a Graneos pontosan milyen tevékenységet végez Hahóton, de a cég feltűnésének ettől függetlenül is van jelentősége. A Graneos ugyanis közvetett módon annak a Szentgyörgyi Gábornak a tulajdonában áll, akinek az érdekeltségei az elmúlt években számos nagyértékű állami megbízást nyertek el.

Az eddig is ismert volt, hogy Szentgyörgyi kapcsolatban áll ifj. Orbán Győzővel. Eddig ugyanakkor úgy tűnt, hogy egyedül a birkózás szeretete köti össze őket: ahogy azt a Direkt36 korábban bemutatta, mindketten birkóztak korábban, és közösen vettek részt egy birkózó egyesület munkájában.

A hahóti gyártelep ugyanakkor az első üzleti jellegű kapcsolódási pont köztük. Ahhoz, hogy a Graneos fióktelepként használhassa a hahóti ingatlant, meg kellett szereznie az Orbán-cég engedélyét. A cégiratokból kiderül, hogy a Hahót Tőzeg Kft. ügyvezetője hozzájárult ahhoz, hogy a Graneos „szívességi használat jogcímén”, tehát ingyen működtethesse a fióktelepét az ingatlanon.

A házasság

A neve alapján gépgyártással foglalkozó Graneos alig több mint két éve működik, és eddig nem termelt bevételt. A cég ugyanakkor rámutat egy másik, személyes jellegű kapcsolatra ifj. Orbán Győző és Szentgyörgyi Gábor között. A Graneos egyik tulajdonosa az Energép Kft. nevű energetikai cég, amely három magánszemély birtokában van. A többségi tulajdonos Szentgyörgyi, míg a két kisebbségi tulajdonos közül az egyik egy Kovács Viktor László nevű 27 éves férfi.

Kovácsot szoros szálak kötik az Orbán családhoz: ő ifj. Orbán Győző veje. A Facebookon megtalálható fotók szerint 2015-ben házasodott össze a miniszterelnök testvérének lányával, és az esküvőn jelen volt Orbán Viktor is.

Kovács – aki korábban az FTC profi jégkorongozója volt – nemcsak céges üzlettársa Szentgyörgyi Gábornak. Egy, Szentgyörgyi vállalkozásait ismerő forrás szerint Orbán Győző veje megjelent a cégcsoportnál alkalmazottként. A forrás szerint Kovács 2018 elején kezdett el ott dolgozni, és annak ellenére került oda, hogy láthatóan nem volt tapasztalata ezen a területen. „Tanítgatni kellett, de nagyon kevés dologhoz értett. Az informatikához, irodatechnikához egyáltalán nem” – magyarázta a forrás, hozzátéve, hogy az elején ugyan próbálták diszkréten kezelni a kötődését az Orbán családhoz, de ez nem tartott sokáig. „Mivel [Kovács] az odakerülésének másnapján bejelölte a fél céget Facebookon, így hamar kiderült. A Facebookon jól látszott, hogy ki a felesége” – magyarázta a forrás.

Amikor megkerestük a cégcsoportot, kiderült, hogy az IMG többségi tulajdonában álló, irodai eszközök forgalmazásával foglalkozó Green Office Solution Kft.-nél dolgozik egy Kovács Viktor nevű személy. Amikor először érdeklődtünk júliusban, akkor a telefont felvevő alkalmazott arról tájékoztatott bennünket, hogy a férfi épp szabadságon van - erről árulkodtak akkor a Facebookra feltöltött publikus képei is. Azóta többször is kerestük Kovácsot a céges e-mailjén és a hozzá kapott mobiltelefonszámokon is, de nem reagált megkeresésünkre. Nem érkezett válasz Szentgyörgyitől és cégeitől sem.

A fellendülés évei

Szentgyörgyi cégei közül az IMG Solution Kft. a legjelentősebb, amely több nagy állami közbeszerzésen is sikerrel szerepelt az utóbbi években. Általában többkörös pályázatokon dől el az, hogy mely cégek szállíthatnak informatikai termékeket az állami szerveknek. Először a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) nevű intézmény ír ki pályázatot, amelynek nyerteseivel úgynevezett keretmegállapodást kötnek.

Az egyes kormányzati szervek vagy állami fenntartású intézmények ezekben a keretmegállapodásokban szereplő cégektől rendelhetnek aztán konkrét termékeket, például nyomtatókat vagy számítógépeket. Aztán ha valamelyik állami szervnek ilyen eszközökre van szüksége, akkor ezektől a cégektől kérhet ajánlatot, majd az ezek alapján kiválasztott vállalkozás leszállítja azokat.

Az IMG Solution Kft. 2013 szeptemberében került be az első nagyobb keretmegállapodásba. Ez egy 44 milliárd forintos keretösszegű szerződés volt „számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások” teljesítésére. Ezt követően a cég még számos más, szintén több tízmilliárdos értékű keretmegállapodásba is bekerült.

Az nem tudható meg nyilvános forrásokból, hogy a keretmegállapodásokban részt vevő cégek konkrétan honnan és milyen értékben kapnak megrendeléseket, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság pedig először azt közölte a Direkt36-tal, hogy csak több százezer forintnyi költségtérítés ellenében hajlandók kiadni ezeket az adatokat. Végül a Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet segítségével indított közadatkérési perben ingyen is átadták a kért adatok túlnyomó részét.

Ezekből kiderül, hogy az IMG Solution az egyik legsikeresebb szereplője volt annak a tizenhárom keretmegállapodásnak, amelybe bekerült 2013 és 2018 között. A cég 6,2 milliárd forint értékben kapott megrendeléseket, és ezzel a nyolcadik legjobban teljesítő cég volt a keretmegállapodásokban részt vevő 169 vállalkozás között. Az IMG Solution beszállítója volt számos egyetemnek, kormányhivatalnak és kórháznak is.

A pályázatokon való sikeres szerepléssel párhuzamosan látványosan fellendült a cég. A működés első éveiben még mindössze néhány tízmilliós bevételeket termelő cégnek 2013-ban már 166 millió, 2015-ben pedig már 4,7 milliárd volt a bevétele. Tavaly már 9,5 milliárdos forgalmat generált a cég, amiből több mint 1,3 milliárd forint volt az adózott nyereség.

Szentgyörgyi más cégei is sikerrel szerepeltek közbeszerzéseken, még ha jóval szerényebb eredményeket is produkáltak. Tavaly ősszel azonban a cégcsoport tovább bővült a VRS Magyarország Kft-vel, amely szintén évek óta sikeres szereplője az informatikai közbeszerzéseknek. A KEF-től kapott adatok szerint például több milliárd forint értékben kapott megrendeléseket korábban a NAV-tól. Az IMG szintén beszállítója volt az adóhivatalnak, ahol egy ideig egy olyan ember vezette a kiemelt közbeszerzések osztályát, aki személyes ismerőse volt Szentgyörgyinek és ifj. Orbán Győzőnek egyaránt. A vezető pozíciója az után szűnt meg, hogy a Direkt36 rámutatott erre a kapcsolatra.



A borítóképen az látszik, hogy Szentgyörgyi Gábor (jobbról a második) meccset néz az Orbán családdal. Jobb szélen ül ifj. Orbán Győző.

A cégnyilvántartási adatokhoz az Opten szolgáltatását használtuk.