Elsöprő, 86 százalékos demokráciapárti győzelem a hongkongi önkormányzati választásokon

Sosem értek el ilyen jó eredményt a demokraták.

Nemcsak a kerületi önkormányzatokban lesz nagyobb szavuk, de a városállam vezetőjének kijelölésében is.

Kisebbségből elsöprő, majdnem 90 százalékos többség: a vasárnap tartott hongkongi választásokon végre objektíven is lemérhető volt, hogy a városállam lakói hogyan viszonyulnak a hetek óta tartó tüntetéssorozathoz és a Pekinghez fűződő viszonyhoz.

A részvétel eleve igen magas, 70 százalékos volt. Az eredmény pedig a demokráciapárti ellenzéki erők hatalmas fordítását hozta: míg az előző választáson a 452 elnyerhető helyi képviselői helyből 124 helyet szereztek meg, ami a mandátumok 27,4 százalékát jelentette, most 389 szék lett az övék, ami a helyek 86 százaléka. Ez a szempontjukból a valaha elért legjobb eredmény. A kormánypártiak a korábbi 300 önkormányzati képviselői helyükből csupán 57-et tudtak megtartani.



Egy demokrata jelölt szavazói lelkesen figyelik az eredmények alakulását. Fotó: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun

Bár ez a választás “csak” a kerületi önkormányzati testületek összetételéről döntött, minden politikai erő igen fontos eseményként, a tüntetéssorozatról tartott egyfajta népszavazásaként tekintett rá.



A Kínához tartozó, de sajátos autonómiát élvező Hongkong különleges politikai rendszerében ezek a kerületi közgyűlések a legdemokratikusabb választott testületek, ezeknek ugyanis minden tagját titkos választás útján választják meg. Ellentétben például a helyi parlamenttel, amiben a képviselőknek csak valamivel több, mint a felét. Az első számú politikai vezetőt sem közvetlenül a szavazók választják, hanem egy olyan bizottság, amiben többségben vannak a Peking-párti erők. Ez a mostani választási eredmény ebben a bizottságban is nagyobb befolyást jelent a demokráciapártiaknak, az összesen 1200 tag durván tizedét ugyanis a kerületi önkormányzatok jelölik, így ez a 120 küldött ezentúl Peking-párti helyett ellenzéki lesz. A demokraták eddig az 1200 bizottsági hely nagyjából negyedét birtokolták, de a New York Times cikke szerint a testület eddig Peking felé hajló tagjai közül többen is elkezdtek a demokraták felé húzni, például a könyvelők és az ingatlanos ügyvédek.

Alan Leong, az egyik legnagyobb demokráciapárti politikai szervezet, a Polgári Párt elnöke szerint az eredmény a hongkongi emberek “nagy ébredésére” utal. A politikus azt gondolja, hogy ha a Kínai Kommunista Párt nem tesz konkrét lépéseket a hongkongiak megnyugtatására, az ellenzéki megmozdulások folytatódni fognak.