Suriname hivatalban lévő elnökét bűnösnek találták a politikai riválisai meggyilkolásában

A dél-amerikai Suriname egyik katonai bírósága pénteken bűnösnek találta és húsz év börtönre ítélte Dési Bouterse hivatalban lévő elnököt, mert 1982-ben egy puccs után 15 politikai riválisát végeztette ki.

Az államfő elleni nagy horderejű per 2007 novemberében indult. A mostani ítélettel az ügyben eljáró katonai törvényszék egyelőre még nem rendelte el a most Kínában hivatalos látogatáson lévő elnök őrizetbe vételét. A szombaton Kubába utazó Bouterse fellebbezést nyújthat be az ítélettel szemben, de egyelőre még nem reagált.

Röviddel az ítélethirdetés után a kormány nyugalomra intette az ország valamivel több mint félmilliós lakosságát. „A demokrácia megőrzése elsődleges fontosságú” – olvasható a kormányzati közleményben.

Az elnök 2007-es első nyilvános bocsánatkérésében „politikai felelősséget” vállalt az 1982-ben történtekért, de közölte, hogy a kivégzéseken nem volt jelen.

Dési Bouterse beszédet mond a 4. Nemzetközi Jóganapon Paramaribóban 2018. június 21-én. Fotó: RANU ABHELAKH/AFP

Az ellenzéki pártok és Hugo Essed, az áldozatok hozzátartozóinak ügyvédje Bouterse azonnali lemondását követelték. „Szégyenteljes, hogy továbbra is ő az elnök” – mondta.

Az ügy Suriname-ban a „decemberi gyilkosságok” néven ismert. Az áldozatok soraiban a dél-amerikai ország sok ismert személyisége volt, ügyvédek, újságírók és egy egyetemi professzor is. A mészárlást egyedül egy szakszervezeti vezető élte túl, aki később tanúvallomást tett Bouterse ellen. Az elnököt 24 vádlott társával együtt azzal gyanúsítottak, hogy összeterelték, és kivégezték ellenlábasaikat Paramaribo egyik gyarmati korszakból származó erődjében.

Bouterse először 1980-ban került hatalomra puccsal, miután Suriname 1975-ben függetlenné vált Hollandiától. 1987-ben nemzetközi nyomásra lemondott, majd 1990-ben rövid időre újra megragadta a hatalmat. 2010-ben megválasztották elnöknek, majd újraválasztották 2015-ben. Röviddel a megválasztása után amnesztia törvényt fogadtatott el, de azt az ország alkotmánybírósága alkotmányellenesnek ítélte. 2016-ban arra utasította a főügyészt, hogy azonnal állítsa le az ellene folyó jogi eljárásokat, de a törvényszék felülbírálta ezt.

Boutersét 1999-ben egy holland törvényszék kábítószer-kereskedelem miatt 11 év szabadságvesztésre ítélte távollétében. Egy suriname-i bíróság pedig a fiát, Dino Boutersét ítélte el 2005-ben, mert egy banda fejeként kokaint, lopott luxusautókat és fegyvereket csempészett. (MTI)