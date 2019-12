Már be is nyújtották a parlamentben a színházak finanszírozását átalakító törvényjavaslatot

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Miután hétfőn hajnalban nyilvánosságra hoztuk, a parlamentben is benyújtották azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely alapján megfoszthatják állami támogatásuktól azokat a színházakat, melyek vezetőinek kinevezését nem a kormány hagyhatja jóvá. A hivatalos kormányzati kommunikációban igyekeztek úgy tenni, mintha a törvény az elmúlt napok színházi zaklatási botrányaira adott válasz volna, de közben a törvényjavaslatból színházakkal mindössze néhány sor foglalkozik csak, az indoklásában pedig szó sincs arról, hogy a botrányok miatt módosítanának az eddigi szabályozáson.

A törvényt hétfőn úgy nyújtották be, hogy azt is kezdeményezték, hogy kivételes eljárásban tárgyalják. Ez azt jelenti, hogy akár már szerdán meg is szavazhatják. Ez egészen cinikusnak tűnő húzás: a ma benyújtott előterjesztésben konkrétan az áll, hogy azt érdemes volna társadalmi egyeztetésre bocsátani. Erre a következő két napban aligha maradt bármi lehetőség.

Minderről bővebben olvashatnak reggeli cikkünkben, amelyben nyilvánosságra hoztuk a teljes előterjesztést - amiben egyébként nem csak a most benyújtott törvény, hanem más kapcsolódó rendeletek is szerepelnek.