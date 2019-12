Majdnem 30 millióért is repültek a honvédségi gépek, amiken rendszeresen utaznak állami vezetők

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Átlátszó cikkéből kiderült, hogy a Magyar Honvédség két-két utasszállítógépével és luxusrepülőjével Dubajba, Panamára és Las Vegasba is utaztak már. A hvg.hu ehhez most azt is hozzátette, hogy

a legdrágább út 28,6 millió forintba, a legolcsóbb pedig 1,2 millió forintba került. Arról a négy repülőgépről van szó, amelyekről a Honvédség többször közölte, hogy nem kormánygépek, hanem katonai célokat szolgálnak, mégis rendszeresen járnak velük a kormány tagjai.

A Magyar Légierő Airbus A319 szállítógépe Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Annyira, hogy 2018 július 6. és 2019 október 18. közt összesen 80 helyszínre utaztak rajtuk állami vezetők, konkrétan Áder János államfő, Orbán Viktor miniszterelnök, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Szijjártó Péter külügyminiszter és Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.