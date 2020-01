A Házassági történet és a Csernobil arathat, de az év legjobb minisorozatát még csak nem is jelölték Golden Globe-ra

Magyar idő szerint hétfő hajnalban tartják az idei gálaszezont megnyitó Golden Globe díjátadót, ahol az elmúlt év legjobb filmjeit és tévés alkotásait értékelik. A show házigazdája - immár ötödik alkalommal - Ricky Gervais lesz, aki már be is jelentette, hogy utoljára vállalta ezt a feladatot, és egyben megígérte, hogy elég vicces show-t fog csinálni.

A Golden Globe szobrokról a külföldi újságírók döntenek, és egy kicsit azért mindig igazságosabbnak tűnik, mint a szétlobbizott, az éppen aktuális szelekre jobban reagáló Oscar-gála. Éppen ezért nehezebb is megjósolni a győzteseket, de azért a rend kedvéért végigvesszük, nagyjából mire lehet számítani, aztán legfeljebb majd hétfőn csodálkozunk a valóságra.

Filmek

A legjobb film - dráma kategória nagyon erős idén. A legtöbb jelölést, összesen hatot a Házassági történet (Marriage Story) kapta, és nagyon valószínű, hogy ebből jó párat be is hajt majd. Öt jelölést kapott Scorsese legújabb alkotása, Az ír (kritikánk a filmről), négyet a Joker, szintén négyet a Két pápa (kritikánk a filmről) és hármat Sam Mendes első világháborús filmje, az 1917. A küzdelem viszont szinte biztos, hogy A házassági történet és Az ír között dől majd el.

A Házassági történet a 2019-es év egyik legnagyobb meglepetése volt. A film alkotóját, Noah Baumbachot a forgatókönyvért és a rendezésért is jelölték, de nagyon valószínű, hogy díjat csak a forgatókönyvért kap. A két főszereplőt, Adam Drivert, és Scarlett Johanssont, aki még sosem nyert Golden Globe-ot, a legjobb színésznek járó díjra is jelölték, de egyiküknek sem lesz könnyű dolga: Drivert a Jokert alakító Joaquin Phoenix szorongathatja meg, Johanssont pedig Renee Zellweger.

A legjobb film, vígjáték-musical kategóriában az Eddie Murphy-féle Dolemite is my name erősen, olyan jó netflixesen meg volt promózva, de váratlan befutó lehet a Jojo Rabbit is. Ha a Rotten Tomatoes szavazatai számítanának, biztos nyertes lehetne a Tőrbe ejtve (Knives Out) is, melynek főszereplőjét, Daniel Craiget a legjobb színész díjára is jelölték. Szintén esélyes a Volt egyszer egy Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), ami összesen négy jelölést kapott, de a legvalószínűbb az, hogy díjat csak az egyik főszereplő, Leonardo DiCaprio kap.

A vígjáték-musical kategóriában nagyjából borítékolható, hogy a legjobb női főszereplő a The Farewell főszereplője, Awkwafina lesz. Lulu Wang író/rendező első saját filmjét a legjobb idegen nyelvű alkotások között is jelölték, és egyáltalán nem kizárt, hogy azt a díjat is elhozza.

A legjobb női mellékszereplő kategóriában pénzt Laura Dernre lenne érdemes tenni, aki a Házassági történetben a feleség válóperes ügyvédjét alakította, de érdekes lenne, ha a külföldi újságírókból álló zsűri végül Jennifer Lopeznek adná a szobrot a Hustlersért (a film más jelölést nem kapott) - ez klasszikus Golden Globe-os fricska lenne Hollywoodnak.

A legjobb férfi mellékszereplő kategóriában olyan erős a felhozatal, hogy megtippelni is képtelenség, ki nyeri majd a díjat. Tom Hankset a csodálatos Fred Rogersről szóló film mellékszerepéért, Anthony Hopkinst a Két pápáért, Al Pacinót Jimmy Hoffa megformálásáért, Joe Pescit szintén Az írben nyújtott alakításáért, Brad Pittet pedig a Volt egyszer egy Hollywoodért (Once Upon a Time in Hollywood) jutalmaznák.

A legjobb rendező díjára első ránézésre Martin Scorsese és Quentin Tarantino a legesélyesebb, kérdés persze, hogy mi vehető biztosra ilyen társaságban, ugyanis a Joker rendezője, Todd Philips, valamint Sam Mendes, és az Élősködők rendezője, Bong Joon Ho is a jelöltek között van.

Egyelőre elképzelhetetlennek tűnik, hogy a legjobb animációs filmek közül ne a Jégvarázs 2 (Frozen 2) nyerjen, de mivel a Golden Globe díjazottjairól nem a 2-12 év közötti kislányok döntenek, simán lehet, hogy A hiányzó láncszem (Missing Link) vagy a Toy Story 4 kapja végül a szobrot.

Az idegen nyelvű filmek kategóriájában a legvalószínűbb verzió az, hogy a már említett The Farewell vagy az Élősködők (Parasite) lesz a nyertes. Előbbi egy édes-keserű alkotás egy amerikai-kínai család néhány nagyon nehéz napjáról, utóbbi egy dél-koreai, eddig is agyondíjazott fekete komédia. Viszont nem lehet kizárni, hogy a zsűri - tisztelegve életműve előtt - Pedro Almodóvar legutóbbi filmét, a Fájdalom és dicsőséget (Pain and Glory) díjazza majd, bár az meglehetősen igazságtalan volna.

Az egyik legnehezebben megjósolható kategória a legjobb betétdalé, melyben rendszerint gyerekeknek szóló filmek, musicalek és annyira kretén alkotásokban hallható dalok nyernek, mint például az élőszereplős (!) Macskákban felcsendülő Beautiful Ghosts. A kategóriában ritka, felnőttek számára is élvezhető dal a Harrietben hangzott fel, a címe Stand Up, szerzője Joshuah Brian Campbell, előadója pedig Cynthia Erivo, de valószínűleg nem ez fog nyerni, hanem az Elton John életéről szóló film betétdala, az I'm Gonna Love Me Again.

A legjobb filmzenéért járó szoborért idén két unokatestvér is versenyez: Randy Newmant a Házassági történetért, kuzinját, Thomas Newmant az 1917 zenéjéért jelölték. Utóbbi édesapja Alfred Newman volt, ő élete során kilenc Oscar-díjas filmzenét szerzett. Nekik tehet, és szerintem tesz is majd be a fiatal izlandi zeneszerző, Hildur Guðnadóttir; neki köszönhető az HBO minisorozata, a Csernobil zenéje is.

Tévé: a Csernobil arathat

2018-ban a legjobb minisorozat-tévéfilm kategóriában nyert a Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies), idén a legjobb drámasorozatok között versenyez. A sorozat második, befejező évadába behozták Meryl Streepet, ami ritka jó döntésnek bizonyult. Csakhogy olyan sorozatokkal kell versenyeznie, mint az Erzsébet királynő életéről szóló The Crown, amiben a zseniális Olivia Colman vette át a királynő szerepét Claire Foytól, vagy Jennifer Aniston és Reese Witherspoon új show-ja, a The Morning Show. Összesen négy jelölést kapott az HBO sikersorozata, a Succession, győzelme meglepetés lenne, ahogy a Killing Eve-é is.

A legjobb vígjáték/musical sorozat kategóriában nem téved nagyot, aki a Fleabagre fogad (kritikánk a sorozatról), de meglepetésgyőzelem lehet A The Politiciané Gwyneth Paltrow-val. Szintén meglepetés lenne, ha a legjobb minisorozat-tévéfilm kategóriában nem a Csernobil (kritikánk a sorozatról) nyerne, de esélyes a Fox televíziós csatorna alapítójáról készült The Loudest Voice is Russell Crowe főszereplésével, és témájánál fogva az Unbelievable.

Utóbbi egy igaz történetet dolgoz fel egy lányról, akinek senki sem hitte el, hogy megerőszakolták és majdnem megölték, és két nyomozónőről, akik végül igazságot szolgáltattak neki. A sorozat főszereplőjét és az egyik nyomozót alakító Merritt Wevert a kategória legjobb színésznői közé is jelölték, utóbbinak nehéz nem drukkolni. A kategória legjobb férfi szereplőjének járó díjra jelölték többek közt Sacha Baron Cohent a The Spyért, Russell Crowe-t a The Loudest Voice-ért és Jared Harrist a Csernobilért. Mindhárman megérdemelnék a díjat, és szinte biztos, hogy a nyertes közülük kerül ki.

Az idei Golden Globe jelölések legnagyobb vesztese kétségkívül Ava DuVernay remekműve, a When They See Us (kritikánk a minisorozatról). Pontosabban a gála vesztesége; teljesen érthetetlen, hogy egyetlen jelölést sem kapott. Igaz, az idei díjátadó megint nagyon fehér lett, nemcsak a When They See Us maradt ki, de ignorálták az év egyik legizgalmasabb sorozatát, az HBO-n futó Eufóriát is a főszereplővel, Zendayával és sok más fekete színésszel és rendezővel együtt.

Az idei gálán a Cecil B. DeMille-életműdíjat Tom Hanks kapja, a Carol Burnett díjat pedig Ellen DeGeneres. Az összes jelölés itt olvasható.