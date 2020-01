A BKV vezérigazgatója szerint időzavarba kerültek az oroszok, ezért ette meg a rozsda a hármas metrót

Időzavarba került az orosz gyár, és túl hamar szállította le a felújított, budapesti metrókocsikat. Ezzel magyarázta Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója az ATV-ben hétfőn este, hogy a szerelvények két és fél év használat után rozsdásodni kezdtek.

Bolla azt mondta, a BKV már 2017-ben jelezte, hogy a metrókocsik prototípusainak felületkezelése nem felel meg az elvárásoknak, ezért a sorozatgyártást már nem így kezdte meg az orosz cég. De mivel kevés idő állt a rendelkezésükre, a prototípusok javítását nem végezték el, csak azután, hogy a szerelvények forgalomba álltak, és a BKV szakemberei észrevették a hibát, mondta.

Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója a budapesti 3-as metróvonal első, Oroszországban felújított metrószerelvényének bemutatóján a BKK Kőér utcai járműtelephelyén Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Azt, hogy a kocsikban milyen garanciális hiba van, azt mi most összehasonlítottuk más egyéb beszerzésekkel is, Alstom, Combino, CAF és azt kell mondanom, hogy minden vasúti járműszerelvény beszerzésénél amit lefolytattak voltak garanciális hibák és a mennyisége nem haladja meg azt, amit most az orosz felújított metrószerelvények adnak.”

A 222 kocsiból hatot már ki is vontak a forgalomból a rozsdásodás miatt, Karácsony Gergely főpolgármester pedig átfogó vizsgálatot rendelt el, amire a BKV és a BKK felügyelőbizottságát kérte fel. Ennek elvégzésére két hónapos határidőt adott.