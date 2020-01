A Fidesz átülését készíthette elő Orbán Varsóban

Kedden Varsóban tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Többek között a Fidesz európai jövőjéről is tárgyalt a lengyel kormánypárt elnökével.

Ha a Fidesznek távoznia kell a néppártból, akkor a konzervatív frakcióban folytatnák.

Itt messze a PiS, azaz a lengyel kormánypárt a legerősebb csoport most.

Ha a Fidesz átlép, akkor egy kisebb és kevésbé befolyásos frakcióba kerül, viszont házon belül nagyobb súlyuk lesz, mint most a néppártban van.

"Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség" - ezzel a szöveggel posztolt ki egy fotót Orbán Viktor kedd este, amin önmagán kívül Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök; Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt, a PiS elnöke; és egy karácsonyfa látható:

Balról jobbra: Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Magyar részről Havasi Bertalan ezt a rövid közleményt adta ki a tárgyalásokról: "Orbán Viktor és Jarosław Kaczyński megbeszélésén aktuális európai pártpolitikai kérdésekről volt szó, valamint egyeztettek az Európa jövőjéről szóló konferencián folytatandó együttműködés lehetőségeiről is." Hasonló szöveggel osztott meg a PiS egy hasonló fotót a Twitteren:



A lengyel szöveg lényege ugyanaz, mint amit Havasi nyilatkozott, de van egy fontos különbség: a PiS többes szám első személyben, "a pártjaink" (naszych partii) együttműködéséről ír az európai politikában, míg a Havasi-féle változat óvatosabb, nála "európai pártpolitikai kérdések" szerepelnek.

Információink szerint a lengyel változat a pontosabb, mert Orbán és Kaczynski arról beszéltek, hogy a Fidesz hamarosan a konzervatív EP-frakcióhoz csatlakozhat.

Régóta hallani az Európai Parlamentben, hogy a Fidesz elkezdte felmérni, hogy ha távoznia kell a néppártból (EPP), akkor átülhetnek-e képviselői a konzervatív frakcióba (ECR). Utóbbiban a PiS, a lengyel Jog és Igazságosság párt messze a legerősebb tagszervezet, vagyis logikus velük egyeztetni erről.

Menni kell?

A Fidesz tagságát tavaly márciusban függesztették fel a néppártban, mert a párt illiberális programja és kormányzási módszerei eltávolodtak az EPP értékeitől, demokráciafelfogásától. (A Fidesz értelmezése szerint a néppárt változott meg, mert migránspárti és sorosista vonásokat kezdett felvenni.)

A felfüggesztéssel párhuzamosan arról is döntöttek, hogy egy három fős bizottság ("bölcsek") kivizsgálja, hogy milyen is a Fidesz, és javaslatot tesz a néppártnak, hogy mi legyen a párt sorsa.

A 2019-es EP-választás után a fideszesek a néppárti frakcióhoz csatlakoztak - a felfüggesztés ezt nem zárta ki - bizottsági pozíciókat is a néppárti kvóták alapján szereztek, de a frakció vezetésében már nem kaptak helyet, és a párt parlamenten kívüli rendezvényein sem vehetnek részt. Így már abba sem szólhattak bele, hogy tavaly decemberben Donald Tusk lengyel politikust választották meg a néppárt elnökének - ő egyébként egy olyan lengyel párt politikusa, amelyik otthon a legnagyobb riválisa a PiS-nek.

A bölcsek elkészítették a jelentésüket, de az egyelőre nem nyilvános, és várhatóan csak a néppárt februári közgyűlésén vitatják majd meg. Több forrásból is azt hallottuk, hogy

a jelentés ugyan igen kritikus a Fideszre nézve, de a "bölcsek" hagytak opciókat arra is, hogy ne zárják ki a Fideszt. Például lehetséges lenne a felfüggesztés meghosszabbítása, illetve bizonyos látványos gesztusok elvárása, amit teljesítve a Fidesz visszatérhetne a rendes tagok közé.

Csakhogy több fideszes nyilatkozat is arra utal, hogy a Fidesz inkább maga lép ki, ha a néppárt számára kellemetlen döntést hozna. És nem csak a kizárásukat élnék meg ilyen kellemetlenségnek, hanem valamilyen keményebb feltétel szabását is, amivel megalázó helyzetbe hoznák a fideszeseket.

A néppártban a Brexit miatt felerősödtek a Fidesz elküldését támogató hangok az utóbbi hetekben. A decemberi brit választás nyomán ugyanis szinte biztos, hogy az Egyesült Királyság EP-képviselői távoznak az EP-ből, ez pedig azt jelenti, hogy 73 képviselőjük kiesik, viszont kiosztanak 27 mandátumot a 2019-es eredmények alapján 14 tagállam között, az országonkénti arányosabb képviselet érdekében. (A maradék 46 mandátumot tartalékként tartanák arra az esetre, ha új tagállam csatlakozna az EU-hoz.)

A matek a néppártnak kedvez a leginkább, hiszen a Brexit és kompenzációs helyek feltöltése után:

A szocialista frakció 154-ről 148 fősre csökken,

a liberális Európa Megújítása csoport 108-ról 97 fősre csökken,

a Zöldek frakciója 75-ről 68 fősre csökken,

a konzervatív frakció (Fidesz nélkül) maradna 62 fős,

viszont a néppárt (a fideszesekkel együtt) még nagyobb is lenne, 182 helyett 187 fős.

Vagyis ha a 12 fideszes elmenne (az egyetlen KDNP-s Hölvényi György a jelek szerint maradhatna), akkor is csak 7 fő lenne most a néppárt nettó vesztesége, és nagyjából ennyit a többi frakció is elszenvedne februárban. Így a csoport meggyengülése miatt aggódó hangokat könnyebb elhallgatni most, mint amikor éppen nincs Brexit. Vagyis mint bármikor máskor.

Valószínűleg nem dőlt még el a Fidesz sorsa a néppártban, Orbánnak erős osztrák, német és olasz támogatói is vannak a frakcióban, de a Brexit és Tusk elnökké választása is inkább egy keményebb megoldásnak kedvez most.

Információink szerint a legvalószínűbb forgatókönyv most az, hogy olyan feltételeket kap a Fidesz februárban a néppárttól, amelyek elől inkább elmenekül az EPP-ből.

Ebben az esetben pedig fontos lenne csatlakoznia egy másik frakcióhoz, mert a függetleneknek nagyon kevés lehetősége van az EP-ben.

Egy harmada ekkora klubban volnának kétszer ilyen fontosak

Ha a Fidesz átmegy a néppártból a konzervatívokhoz, akkor a párt befolyása az európai politikában jelentősen csökkenne, hiszen jelenleg a néppárti-szocialista-liberális csoportok koalíciója irányítja az EP-t. Amiről ők hárman megállapodnak, az biztosan átmegy. A konzervatívok nincsenek benne ebben a koalícióban, így sokkal kisebb az érdekérvényesítő képességük.

Viszont a 26 PiS-képviselő mögött a második legnagyobb csoportot alkothatnák 12 vagy 13 képviselőjükkel a konzervatív frakcióban, és ezzel házon belül sokkal nagyobb befolyásuk lenne, mint most a néppártban van. A néppártban a fideszesek aránya nem egészen 8 százalék most, míg a konzervatívoknál valamivel 16 százalék felett lennének.

Jelenleg a lengyel PiS után a második legnagyobb csoportot az 5 fős Olasz Testvériség párt delegációja adja a konzervatívoknál. A frakcióban van még többek között a cseh ODS (az egykori cseh elnök, Václav Klaus alapította párt), itt van a spanyol politikába nemrégiben betört Vox, a szlovákiai SaS (Szabadság és Szolidaritás), a Svéd Demokraták és a holland Fórum a Demokráciáért (FvD) párt is. Közös bennük a bevándorlás-ellenesség, az erősebb európai integráció elutasítása, de közben alapvetően piacpárti - kapitalista csoportról van szó, amely ellentétben a populistább ID (Identitás és Demokrácia) frakció meghatározó pártjaival, kifejezetten elutasító Oroszországgal vagy éppen a protekcionista gazdaságpolitikával szemben. Az ID frakcióban van a francia Nemzeti Tömörülés, az olasz Liga, az osztrák Szabadságpárt és a német AfD is. Ezek az erők szintén szövetségesként tekintenek a Fideszre, de úgy tűnik, hogy a Fidesz inkább a lengyelek dominálta jobboldali-konzervatívokhoz húzna. Ebben benne lehet az is, hogy az ID-ben a Fidesz relatív kisebb lenne, a 22 francia, a 28 olasz és a 11 német képviselő mellett.

A Fidesz és a PiS már régóta szövetségesként tekintenek egymásra. A Fidesz még 2018-ban megpróbálta a PiS-t és az egész konzervatív frakciót visszaterelni a néppártba. Azért "vissza", mert a konzervatív frakció magja, az ED (Európai Demokraták) nevű csoport 2009-ig az EPP-n belül egy platform volt, és csak a 2009-es EP-választás után szerveztek önálló frakciót maguknak. A Fidesz újraegyesítő kísérletére azonban nem voltak vevők sem a néppártiak, sem pedig a konzervatívok, úgyhogy a javaslatból semmi sem lett.

Valószínűnek látszik, hogy ha a Fidesz átmegy a konzervatívokhoz, akkor igyekeznek további csatlakozókat is hívni. A szlovén SDS és a romániai RMDSZ a néppártból követhetik esetleg Szájer Józseféket, és az sem kizárt, hogy a liberális csoportból esetleg a cseh ANO-t is átcsábítják. Ám még nélkülük is, csak a Fidesz átülésével az ECR már nagyobb lehetne Zöldeknél is (ők 68-an lesznek a Brexit után, a fideszesekkel bővített ECR pedig 74 fősre duzzadna). Vagyis ha csak a 12 fideszes képviselővel számolunk, már akkor is hatodikból az ötödik legnagyobb frakcióvá nőne az ECR. És ha viszik a KDNP-s barátjukat, és még egy embert Szlovéniából vagy Erdélyből, akkor utolérik a 76 fős ID frakciót is. Minden bizonnyal ezt is átszámolta Orbán kedd este Kaczynskivel, a karácsonyfa mellett.