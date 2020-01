Templomban szartak, börtönben végezték

Egy láma a Machu Picchunál 2014-ben. Fotó: CRIS BOURONCLE/AFP

Hat turistát tartóztattak le Peruban azzal a váddal, hogy megrongálták az ország kulturális örökségét, miután rajtakapták őket, hogy a világhírű Machu Picchu inka komplexumán belül a Nap Temploma nevű szentély egyik nagyközönség elől elzárt részén kakáltak.



A fülön csípett betolakodók közelében egy, az építményről letört kődarabot is találtak, ami, miután lezuhant, megrongálta a padlót is. Elképzelhető, hogy ezzel a rongálással is a zárkába dugott csoport tagjait fogják megvádolni.



A egy francia nőből, két brazil, két argentin és egy chilei turistából álló csoport tagjait letartóztatták. Ha tényleg a kulturális örökség rombolásában találják őket bűnösnek a vádemelés után, elvileg négy évet meghaladó börtönbüntetést is kaphatnak.

