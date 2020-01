Rudy Giuliani ukrán haverja borította a bilit

Az amerikai képviselőház szerdán hivatalosan is megküldte a Donald Trump elnök elleni vádiratát a Fehér Háznak, de mielőtt ezt megtette volna, a demokrata többség megválasztotta az ún. menedzsereket, vagyis azt a hét, kizárólag demokrata képviselőt, akik a szenátusi perben az ügyész szerepét töltik majd be. Az ő feladatuk lesz a vád ismertetése, de meghatalmazásuk szerint a szenátusi perben beterjeszthetnek olyan vallomásokat és tárgyi bizonyítékokat is, melyek a képviselőházi meghallgatások óta kerültek elő, vagy a jövőben kerülnek a képviselőház birtokába. Ez egy fontos kitétel, mert már most tudjuk, hogy ilyen bizonyítékok akadnak még. Például az alkotmányos vádeljárással párhuzamosan zajló büntetőeljárások egyik gyanúsítottja, Rudy Giuliani ukrán-amerikai üzlettársa, Lev Parnas minden jel szerint együttműködésbe kezdett a hatóságokkal. Az általa átadott bizonyítékok egy része már megérkezett a demokrata képviselőkhöz, köztük Parnas és Giuliani titkosított üzenetváltásainak leirata, és egy olyan levél másolata is, amit Giuliani, Trump magánügyvédje küldött az ukrán elnöki hivatalnak, és amiben arra hivatkozva kér személyes találkozót az akkor még csak megválasztott új ukrán elnöktől, Volodimir Zelenszkijtől, hogy Donald Trump „tudtával és beleegyezésével” jár el.

Trump is nyakig benne volt

Hogy ez miért fontos? A képviselőház meghallgatásain tények és tanúk sora igazolta, hogy Trump körei közel négyszázmillió dollárnyi hadisegély visszatartásával és egy fehér házi látogatás ígéretével arra próbálták rávenni Zelenszkijt, hogy indítson büntetőeljárást Trump egyik legfőbb belföldi riválisa, az egykori alelnök, aktuálisan a legesélyesebbnek tűnő demokrata elnökjelölt, Joe Biden és fia, Hunter ellen.

Lev Parnas a New York-i szövetségi bíróság épületében. Az amerikai-ukrán üzletember bizonyítékokat adott át a képviselőházi demokratáknak arról, hogy Rudy Giuliani Trump tudtával és beleegyezésével kavart Ukrajnában. Fotó: STEPHANIE KEITH/AFP

Az eddigi vallomások és bizonyítékok azonban - leszámítva Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetésének vázlatos leiratát, amiben maga az elnök kér „szívességet” ukrán kollégájától - nem teremtettek közvetlen kapcsolatot az elnök és a történtek között. Giuliani levele alapján viszont egyértelmű, hogy a hivatalos amerikai diplomáciát megkerülve kavaró ügyvéd Trump megbízásából tette, amit tett.

Parnas szerdán végül le is nyilatkozta a New York Timesnak, hogy Trump teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy a nevében terhelő bizonyítékokat próbálnak gyűjteni politikai ellenfeléről. Az interjújában amúgy arról is beszélt, mennyire bánja már, hogy megbízott Trumpban és Giulianiban, egyértelművé téve a szakítást - és azt, hogy már nem védi őket tovább, együttműködik a hatóságokkal az eljárásban.

Ennek részeként adott át egy nagy halom dokumentumot a képviselőház nyomozóinak. Köztük szöveges üzeneteket, fényképeket, naptárbejegyzéseket, melyek mind igazolják, hogy milyen komoly szerepe volt neki és másoknak a nyomásgyakorlási kampányban. Ezek többek közt azt is bizonyítják, hogy Trump környezetében széles körben tudott volt, hogy az elnök és szövetségesei nyomást gyakorolnak Ukrajnára.

Az átadott szöveges üzenetek alapján Parnas Tom Hicksszel és Joseph Ahearnnal, Trump két nagy támogatójával is kapcsolatban állt, akik közül Hicks Trump családi barátja is. Őket is folyamatosan tájékoztatta az ukrajnai történésekről.

Parnas arról is vallott, hogy bár személyesen nem beszélt Trumppal a nyomásgyakorlásról, találkozni többször is találkoztak, és Giuliani biztosította róla, hogy Trump tud mindenről. „Életemre esküszöm, hogy Trump pontosan tudta, min ügyködik Ukrajnában Giuliani” - mondta.

Ha leváltani nem is tudják, politikailag megsemmisíthetik

Persze az, hogy még több bizonyíték utal arra, hogy Trump valóban visszaélt a hatalmával, amit aztán az igazságszolgáltatást akadályozva próbált eltussolni, még nem jelenti azt, hogy Trumpot el is ítéli a szenátus. A matek nem változott:

Trump elítéléséhez 67 szenátor szavazatára volna szükség;

de a száz tagú szenátusban 53 republikánus ül.

Vagyis ahhoz, hogy Trumpot elítélje a szenátus, legalább húsz republikánus szenátornak kéne fellázadnia pártja és elnöke ellen. Erre egészen minimális az esély. Ugyanakkor így, hogy a képviselőház által adott mandátumuk alapján az ügyész szerepét ellátó menedzserek új, korábban nem ismert bizonyítékokat is előterjeszthetnek, a demokratáknak újabb esélyük nyílik a közvélemény meggyőzésére. Vagyis ha jogilag nem is feltétlenül tudják elérni Trump leváltását, politikailag ellehetetleníthetik az újraválasztását - és rendkívül nehéz helyzetbe hozhatják a mellette kiálló republikánus szenátorokat is.